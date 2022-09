Liz Truss kimdir? İngiltere'nin yeni Başbakanı kim oldu? Liz Truss kaç yaşında? Boris Johnson'ın istifasının ardından İngiltere'de yeni başbakanın kim olacağı merakla bekleniyordu. Son dakika gelişmesine göre Dışişleri Bakanı Liz Truss’ın yeni başbakan olduğu duyuruldu. Liz Truss'un ayrıca iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğine seçildiği açıklandı.

Liz Truss kimdir? İngiltere'nin yeni Başbakanı kim oldu? Liz Truss kaç yaşında? Boris Johnson'ın istifasının ardından İngiltere'de yeni başbakanın kim olacağı merakla bekleniyordu. Son dakika gelişmesine göre Dışişleri Bakanı Liz Truss'ın yeni başbakan olduğu duyuruldu. Liz Truss'un ayrıca iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğine seçildiği açıklandı.

İngiltere'de 7 Temmuz'da Başbakanlık ve iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa eden Boris Johnson'ın yerine geçen isim belli oldu. Boris Johnson'ın 7 Temmuz'daki istifasının ardından Muhafazakar Parti milletvekilleri yeni lider için oylama gerçekleştirmiş, altı adayla başlayan yarışta son olarak Dışişleri Bakanı Liz Truss ile eski Maliye Bakanı Rishi Sunak kalmıştı.

İngiltere'nin yeni Başbakanı kim oldu?

İngiltere'de Dışişleri Bakanı Liz Truss ile eski Maliye Bakanı Rishi Sunak arasındaki Muhafazakar Parti liderliği yarışı sona ererken, oylama sonucunda Liz Truss'ın yeni başbakan olduğu duyuruldu.

Liz Truss kimdir?

Mary Elizabeth Truss 26 Temmuz 1975 yılında dünyaya geldi.

Liz Truss Muhafazakar Parti'nin Başbakan adayı ve lideri olan bir İngiliz politikacıdır.

2021'den beri Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı ve 2019'dan beri Kadın ve Eşitlik Bakanı olarak görev yaptı.

Muhafazakar Parti üyesi, 2010'dan beri Güney Batı Norfolk Milletvekili (Milletvekili) olarak görev yapıyor. Başbakan David Cameron, Theresa May ve Boris Johnson altında çeşitli Kabine görevlerinde bulundu. Truss, 5 Eylül 2022'de Muhafazakar Parti liderlik seçimini rakibi Rishi Sunak'ı yenerek kazandı. 6 Eylül'de Başbakan olacak ve bu pozisyonda görev yapan üçüncü kadın olacak.

Truss, Oxford'daki Merton Koleji'ne katıldı ve Oxford Üniversitesi Liberal Demokratlarının Başkanıydı. 1996 yılında hem mezun oldu hem de Muhafazakar Parti'ye katıldı. Free Enterprise Group of Conservative MPs'i kurdu ve After the Coalition (2011) ve Britannia Unchained (2012) dahil olmak üzere bir dizi makale ve kitap yazdı veya birlikte yazdı.

Truss, 2014 kabine değişikliğinde Cameron tarafından Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanı olarak Bakanlar Kurulu'na atanmadan önce, 2012-2014 yılları arasında Çocuk Bakımı ve Eğitimden Sorumlu Devlet Parlamenter Müsteşarı olarak görev yaptı.

İngiltere'nin 2016 referandumunda Avrupa Birliği'nde kalması için İngiltere'nin Avrupa'da Daha Güçlü kampanyasının destekçisi olmasına rağmenn Brexit'i destekledi.

Cameron Temmuz 2016'da istifa ettikten sonra Truss, Mayıs ayına kadar Adalet Bakanı ve Lord Şansölyesi olarak atandı ve ofisin bin yıllık tarihinde ilk kadın Lord Şansölyesi oldu.

2017 genel seçimlerinin ardından Truss, Hazine Baş Sekreteri olarak atandı.

Mayıs 2019'da istifa ettikten sonra Truss, Johnson'ın Muhafazakar lider olma teklifini destekledi. Truss'u Uluslararası Ticaretten Sorumlu Devlet Sekreteri ve Ticaret Kurulu Başkanı olarak atadı.

Eylül 2019'da Kadın ve Eşitlik Bakanı'nın ek rolünü üstlendi.

2021 kabine değişikliğinde Dış, Milletler Topluluğu ve Kalkınma İşleri Devlet Sekreteri'ne terfi etmek üzere Uluslararası Ticaret Bakanlığı'ndan ayrıldı.

Aralık 2021'de Hükümetin Avrupa Birliği ile baş müzakerecisi ve AB-Birleşik Krallık Ortaklık Konseyi'nin Birleşik Krallık başkanı olarak atandı. .