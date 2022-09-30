Kuzey Akım’da boruları kim patlattı? Sabotaj ihtimali çok yüksek!

Baltık Denizi’nde Rusya’dan Avrupa’ya gaz sağlayan Kuzey Akım-1 ve Kuzey Akım-2’deki gaz sızıntılarının 3 değil 4 olduğu açıklandı. Bir sabotaj olduğundan kuşku duymayan Avrupa ülkeleri Rusya’yı suçlarken Rusya ise ABD’yi işaret etti. Eski BOTAŞ Genel Müdürü Gökhan Yardım ise sızıntıyla ilgili merak edilenleri cevapladı: Çok kalın borular kullanılır ve boruların üzeri özel bir çimento ile kaplanır. Depremlerde bile zarar görmezler. Dışarıdan müdahale olmadan bu borulara bir şey olmaz. Sabotaj olma ihtimali çok yüksek.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Rus gazını Baltık Denizi'nin altından Almanya ve diğer Avrupa ülkelerine taşıyan Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarında meydana gelen sızıntının arkasında sabotaj olabileceği iddiası güçleniyor. Taraflar sızıntının nedenine ilişkin somut bir kanıt koyamazken, suçlamalar yerini askeri tehditlere bırakmaya başladı. NATO, üye ülkelerin alt yapılarına yönelik bir müdahaleye hemen cevap verileceğini açıkladı. Norveç ise kritik alt yapı alanlarında ordunun devreye gireceğini açıkladı. Rusya ise kendisine yöneltilen ithamları kabul etmezken, boru hatlarına gerçekleşmiş saldırının arkasında ABD'nin olabileceğini belirtti. Daha önce üç sızıntı noktası olduğu belirtilirken, İsveç Sahil Güvenlik Kurumu'nun Sözcüsü Jenny Larsson, dün yaptığı açıklamada, sızıntıların ikisinin Danimarka, ikisinin İsveç yakınlarında uluslararası sularda bulunduğunu belirterek, dört ayrı sızıntının meydana geldiğini duyurdu.

NORVEÇ'TEN ASKERİ ADIM

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Kuzey Akım doğal gaz boru hatlarının, Avrupa'daki politikacıların işgal altındaki Ukrayna'ya desteğinin baltalanması adına yürütülen hibrit bir savaşın parçası olabileceğini söyledi. Öte yandan Avrupalı ülkelerin, Rus enerjisine bağımlılığına son verme adına Norveç gazına yönelmesiyle Oslo'nun kıtanın en büyük gaz tedarikçisi haline geleceğine değinen Store, ülkenin gaz tesislerindeki askeri varlığını artıracağını vurguladı.

KASITLI EYLEM

Sızıntıların meydana geldiği noktaya en yakın iki ülkeden biri olan Danimarka'da Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod, sızıntıların ardından kasıtlı bir eylemin olduğuna inandığını bildirdi. Bu durumun daha önce benzeri görülmemiş bir saldırı olduğunun altını çizen Danimarkalı bakan, son gelişmelerin üzerine tüm Avrupa'nın endişelenmesi gerektiğini kaydetti. Sky News'e konuşan Kofod, “Danimarka, yenilenebilir enerjiye, özellikle de açık deniz rüzgarına yatırım yapmaya odaklanmış durumda” ifadelerini kullandı.

NATO: KARŞILIK VERİRİZ

NATO tarafından Kuzey Akım petrol boru hatlarında meydana gelen hasarla ilgili dün resmi bir açıklama yapıldı. “Tüm bilgiler tahribatın kasıtlı ve sorumsuzca yapılmış bir sabotaj eyleminden kaynaklandığını göstermektedir” denilirken, “Müttefiklerin kritik altyapılarına yönelik kasıtlı herhangi bir saldırı birlik içinde ve kararlı bir karşılık bulacaktır” ifadesine yer verildi.

KREMLİN: TERÖR EYLEMİ

Suçlamalara yanıt veren Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Baltık'ta boru hatlarının başına gelen şeyin devlet destekli terör eylemlerine benzediğini söyledi. “Böyle bir terör eyleminin, herhangi bir devletin müdahalesi olmadan gerçekleşebileceğini hayal etmek çok zor” diyen Peskov, olayı ciddi bir soruşturma gerektiren tehlikeli bir durum olarak niteledi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova da söz konusu patlamaların Danimarka ve İsveç'in ekonomik bölgelerinde meydana geldiğine değinerek, bu ülkelerin NATO ortağı olduğundan hareketle bölgenin ABD istihbarat servislerinin kontrol alanı olduğunu belirtti.

SABOTAJ İDDİALARI AYYUKA ÇIKTI

Sızıntı krizi derinleşirken sabotaj iddiaları da ayyuka çıktı. Yeni Şafak'a konuşan Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) eski Genel Müdürü Gökhan Yardım, boru hatları ve sızıntılarla ilgili merak edilen soruları cevapladı. Boru hatlarının çok sağlam inşa edildiğini vurgulayan Yardım, “Doğa olayları ile zarar görmesi çok zordur. Onun için sabotaj olma ihtimali çok yüksek” dedi. Yardım'ın açıklamalarından satır başları:

Karadeniz'deki borular yaklaşık 2 bin 100 metre derinlikte. Ama Kuzey Akım'da sızıntının olduğu bölgelerde 80 ila 100 metre derinliğinde. Doğalgaz boru hatlarının içinde metan gazı vardır. Bu metan havadan hafif olduğu için borular yüzeye çıkar. Bu yaşanmasın, dibe çöksün diye çok kalın borular kullanılır ve boruların üzeri de özel bir çimento ile kaplanır. Bu borular karadaki gibi toprağa gömülmezler. Deniz dibinde zeminin üzerine döşenirler.

AFET ZARAR VERMEZ

Şiddetli olanlar hariç depremlerde bile zarar görmezler. Yani dışardan insan eliyle müdahale, yani öyle kolay kolay dışardan bir şey olmadan bunlara bir şey olmaz. Çok şiddetli olmadığı sürece depremlerde bile bir şey olmaz. Yani sabotaj olma ihtimali çok yüksek.

TAMİRİ NASIL YAPILIR?

Tamiri uzun ve meşakkatli olur. Zarar gören yerler bölgesel olarak tamir edilir. İki türlü olabilir. Ya bu borular deniz üstüne çıkarılıp özel gemilerde tamir edilir ancak bu çok zordur. Çünkü bu 100 metre derinlikte; boru kırılmadan kaldırmanız lazım. Ya da bizim de Sakarya Sahası'nda kullandığımız ‘Kaşif' gibi robotlarla yapılır.

BU YIL GAZ AKMAZ

Kuzey Akım'dan gelen sızıntı bilgileri ciddi sıkıntı olduğunu gösteriyor. Bunun tamiri bir yılı bulabilir. Rusya ile Avrupa anlaşsa bile gaz gönderilemez. Deniz suyu kaçması durumunda hattın tamamen kullanılamaz hale geleceği iddiaları yersiz. Bunun temizliği basınçla yapılır.

ÇEVRE ETKİLENİR Mİ?