Küresel operasyonda 'yanlışlıkla' muhbirlik yapan mafya lideri

Avustralya ve ABD başta olmak üzere 18 ülkede tespit edilen uluslararası suç örgütlerine yönelik ortak operasyonda, Avustralya'nın en çok aranan uyuşturucu kaçakçısı Hakan Ayık'ın farkında olmadan kilit rol oynadığı açıklandı. Interpol tarafından aranmasına rağmen Türkiye'de lüks bir hayat yaşadığı iddia edilen Hakan Ayık, polis tarafından hazırlanan bir yazılımı fark etmeden suç örgütü dünyasındaki tanıdıklarına dağıtarak yüzlerce kişinin yakalanmasının önünü açtığı belirtildi.

Gazete Duvar'ın haberine göre, 18 ülkede yüzlerce suç örgütü üyesinin yakalanmasını sağlayan operasyonda, esasında FBI ve Avustralya Federal Polisi tarafından gizlice geliştirilen AN0M isimli bir yazılım kilit rol oynadı. Çok sayıda ülkedeki suç örgütü üyelerinin, birbirlerinin referanslarıyla katılabildikleri bu uygulamada uyuşturucu ve silah ticaretini, ilgili fotoğrafları, planlarını ve işlenen cinayetleri paylaştığı, polisin de bu mesajları izlediği belirtildi.

'ARKADAŞLARINA TUZAK KURDU'

Avustralya polisinin açıklamasına göre, bu uygulamanın mafya arasında yayılmasında kilit rol oynayan kişilerden biri ise Hakan Ayık'tı. Öyle ki, Ayık'ın 'arkadaşlarına tuzak kuran kişi' pozisyonuna düştüğü belirtiliyor.

GİZLİ AJANLARA İNANDI

Açıklamaya göre bu yazılım, yıllardır Avustralya polisinden kaçmayı başaran Hakan Ayık'a gizli ajanlar tarafından verildi. Ayık sonrasında, Avustralya'daki uyuşturucu ticaretini uzaktan yönetmesini kolaylaştırması için çok sayıda kişinin AN0M'a katılmasını sağladı.

'TEHDİT ALTINDA, TESLİM OLSUN'

Habere göre bu uygulama sayesinde 21 cinayet planı ile silah ve uyuşturucu ticaretinin ortaya çıkarıldığı, 3.7 ton uyuşturucu ele geçirildiği belirtilirken, Avustralya Federal Polisi 'muhbir' konumuna düşen Ayık'a canını kurtarması için teslim olma çağrısında bulundu. Emniyet Müdürü Reece Kershaw, Ayık'ın artık 'damgalı' olduğunu ve teslim olması gerektiğini söyledi. Kershaw, "Karşı karşıya bulunduğu tehdit düşünüldüğünde, en kısa sürede teslim olsa iyi eder. Bu cihazın [AN0M] koordinatörlerinden biriydi, dolayısıyla kendi meslektaşlarına esasında tuzak kurmuş oldu" dedi.

TÜRKİYE'DE OLDUĞU İDDİASI

2010 yılında Interpol'ün arama kararına rağmen Avustralya'dan kaçan Ayık'ın, şu an Türkiye'de yaşadığı sanılıyor. Avustralya basınından The Sydney Morning Herald, The Age ve 60 Minutes'in hafta başında yayımladığı habere göre Ayık, İstanbul'da lüks mülklerin yanı sıra Şişli semtindeki Kings Cross isimli otelin de sahibi. Haberde, otelin sosyal medya hesabına Avustralyalı çok sayıda suç örgütü üyesinin yorum yaptığı, Ayık'ın ise adını değiştirip estetik ameliyat geçirerek görüntüsünü değiştirdiği iddia edildi.

Ayık, lüks hayatını sürekli paylaşması nedeniyle 'Facebook gangsteri' olarak da anılıyordu. Haberde, Ayık'ın İstanbul'da bir restoranda kalabalık bir yemekte çekilen fotoğrafı da paylaşıldı.

Avustralyalı yetkililer, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile ortak düzenledikleri ve üç yıldır devam eden operasyonda, organize suçlara karışan kişilerin kullandığı şifreli mesajlaşma uygulamasına sızdıklarını açıklamıştı.

Interpol'un 2010 yılında uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı suçlaması ile aradığı ve KKTC'de yakaladığı Hakan Ayık, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere 100 bin TL kefaletle serbest bırakılmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.