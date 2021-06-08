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Mayıs ayında en fazla kazandıran yatırım aracı oldu

Mayısta en yüksek aylık reel getiri yüzde 7,19 ile külçe altında gerçekleşti. Yıllık bazda ise en çok Borsa İstanbul'a yatırım yapan kazandı.

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Google News - Timeturk
08.06.2021 12:53:05
Mayıs ayında en fazla kazandıran yatırım aracı oldu

Mayısta en yüksek aylık reel getiri yüzde 7,19 ile külçe altında gerçekleşti. Yıllık bazda ise en çok Borsa İstanbul'a yatırım yapan kazandı.

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını" açıkladı.

Buna göre, mayısta en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 4,06, TÜFE ile indirgendiğinde de yüzde 7,19 ile külçe altında gerçekleşti.

Euro ve dolar da memnun etti

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, euro yüzde 0,33 kazandırırken, BIST 100 endeksi yüzde 1,03, dolar yüzde 1,28, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 2,34 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 2,56 yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde euro yüzde 3,34, BIST 100 endeksi yüzde 1,94, dolar yüzde 1,69, DİBS yüzde 0,59 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0,37 yatırımcısına kazandırdı.

Altında üç ayda yüzde 16,21 kazanç

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,71, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 16,21 yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16,88, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 9,48 yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

Borsa İstanbul yatırımcısına kazandırdı

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,84, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 22,02 yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı olarak belirlendi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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