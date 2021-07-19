Kim Jong-un'dan gençlere 'geleneksel hayat tarzı' tavsiyesi

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un ülkesinin gençlerine 'geleneksel hayat tarzı' tavsiyesinde bulundu. Batı'nın etkisinde kalmaması gerektiği konusunda uyarılan yeni nesli, aksi halde tüyler ürperten cezalar bekliyor.

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un ülkesinin gençlerine 'geleneksel hayat tarzı' tavsiyesinde bulundu. Batı'nın etkisinde kalmaması gerektiği konusunda uyarılan yeni nesli, aksi halde tüyler ürperten cezalar bekliyor.

Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, gençlere geleneksel hayat tarzını benimsemeleri ve kendi dillerini konuşmaları çağrısında bulundu.

İktidardaki Kuzey Kore İşçi Partisinin resmi yayın organı Rodong Sinmun'da yer alan makalede, toplum için "burjuvazinin ideolojik ve kültürel nüfuzunun, silahlı düşmanlardan daha tehlikeli" bir durum yarattığı ifade edildi.

Öte yandan makalede, Pyongyang lehçesinin üstünlüğü vurgulanarak gençlere ana dillerini düzgün kullanma uyarısı yapıldı. Bunun yanı sıra gençlerden makul müzikler, danslar ve giyim şekilleri ile geleneksel hayat tarzını benimsemeleri istendi.

Makalede, "Yeni nesiller devrimci aklın ve ideolojinin gerçek anlayışına sahip olduğunda, ülkenin geleceği parlaktır. Aksi takdirde, onlarca yıllık sosyal sistemler ve devrim yerle bir olacak." ifadelerine yer verildi.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Teşkilatına göre, Kuzey Kore'de rejimin dilin doğru kullanımı hususunda genç kuşaklar üzerinde baskısı giderek arttı. Hükümet, gençlerin, Güney Koreliler arasında yaygın olan bazı ifadeleri kullanmasını yasakladı.

Güney Kore'den dünyaya yayılan müzik türü K-Pop'u gençlik için yozlaşmaya yol açan bir tür kansere benzeten Kuzey Kore lideri, ülkesinde yabancı etkisini en büyük tehdit olarak görüyor.

Güney Kore, Japonya ya da ABD medyasına ait unsurlara sahip olan kişiler ölüm cezasıyla, bunları okuyan ya da izleyen kişiler ise 15 yıl esir kampında kalma riskiyle karşı karşıya.

Kuzey Kore Araştırmaları Üniversitesi'nden Prof. Dr. Yang Moo-jin, İsviçre'de eğitim gören Kim Jong-un'un batı kültürünün ülkesindeki genç jenerasyonu kolayca etkisi altına alabileceğini ve bunun sosyalist sistem üzerinde olumsuz etkisi olabileceğinin farkında olduğunu söyledi.

Yang Moo-jin sözlerini şöyle sürdürü: “Bu tip kültürel yönlerin sistemin sonu olabileceğini biliyor. O yüzden bunun önüne geçerek gelecekteki sorunları engellemeye çalışıyor.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.