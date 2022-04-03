DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İhracatçılardan buğday açıklaması
Rize imsakiye 2022 | Rize'de akşam ezanı saat kaçta okunuyor? Rize iftar vakti | Rize ramazan vakitleri
Trabzonspor - Beşiktaş maçını canlı izle! Süper Lig
Libya'da Mehmetçik'ten ilk iftar
Rusya'dan liderler zirvesiyle ilgili kritik açıklama
Irak, Türkiye'den elektrik ithal etmek için harekete geçti
TFF 2. Lig'de 33. hafta oynanan maç sonuçları
Kasımpaşa ligde üst üste 4. galibiyetini aldı
Ordu’da karar verildi; Şehir taşınıyor
'Herşeyi devletten beklemek kerizliktir'
Nagehan Alçı'dan Fatih Altaylı'ya 'Taksim' eleştirisi
İETT şoförüne saldıran oyuncu Burak Yörük'ten ilk açıklama!
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçecek
Mısır ve Rum yönetimi uzlaştı
Dağdan kopan kaya parçaları Doğu Ekspresi ulaşımını aksattı

İSTANBUL

19:37:00

İftar vakti

BURSA

19:36

05:12
19:36
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:21

04:57
19:21
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:04

04:41
19:04
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:47

04:23
18:47
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:36

04:19
18:36
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:37:00

İftar vakti

ANKARA

19:21

04:57
SAHUR
19:21
İFTAR

TIMETURK / DÜNYA / İsrail ordusundan Gazze Şeridi'ne ''yeni operasyon'' sinyali

İsrail ordusundan Gazze Şeridi'ne ''yeni operasyon'' sinyali

İsrail ordusu, 'Duvarların Muhafızları' adı altında geçen yıl Gazze Şeridi'ne başlattığı operasyonun ikincisi için ''hazırız'' sinyali verdi.

3 Saat Önce
2022-04-03 15:31:01
İsrail ordusundan Gazze Şeridi'ne ''yeni operasyon'' sinyali

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesine konuşan Ordu Sözcüsü Ran Kochav, işgal altındaki Batı Şeria'da artan güvenlik gerilimi hakkında açıklamalarda bulundu.

İsrail ordusunun, Batı Şeria'nın A, B ve C bölgelerinde "her yerde, her zaman faaliyet gösterdiğini" ve ayrıca İsrail içinde polise yardımcı olduğuna işaret eden Kochav, "Gazze, Lübnan, Suriye ve hatta Sina'yı gözlemliyoruz ve herhangi bir olası hareketlenmeye hazırız. Hava savunma bataryalarımızı konuşlandırmış durumdayız." dedi.

Gazze Şeridi sınırlarında konuşlanmış İsrail askeri birliklerinin kara savunması için hazır olduğunu vurgulayan Sözcü, "Eğer gerekirse, Duvarların Muhafızı Operasyonunun ikincisi için veya gerekli olabilecek başka herhangi bir faaliyet için de hazırız." diye konuştu.

İSRAİL'DEKİ SALDIRILAR RAMAZANDA GERGİNLİĞİ ARTIRDI

İsrail'in, "Duvarların Muhafızı Operasyonu" adı altında, 10-21 Mayıs 2021'de Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarda yüzlerce Filistinli şehit olmuş, Filistinli silahlı gruplar İsrail şehirlerine binlerce roket ateşleyerek karşılık vermişti.

Öte yandan İsrail'in farklı kentlerinde 22 ile 29 Mart arasında art arda yaşanan ve toplam 11 İsraillinin hayatını kaybettiği saldırılar, İsrail işgali nedeniyle her ramazanda görmeye alışık olunan gerginliği daha da üst seviyeye taşıdı.

İSRAİL GÜÇLERİ 3 FİLİSTİNLİYİ ÖLDÜRDÜ

Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967'den beri İsrail işgali altında tutuluyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Antlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı. Yüzde 18'i kapsayan "A Bölgesi"nin yönetimi, idari ve güvenlik olarak Filistin'e; yüzde 21'lik "B Bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e "güvenliği" İsrail'e devredilmiş, yüzde 61'ini oluşturan "C Bölgesi"nin ise "idari yönetimi ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş