Emekli ikramiyesi 2022 | Ramazan bayramında emekliler ne kadar bayram ikramiyesi alacak? Emekli bayram ikramiyesi kaç TL?

Emekli ikramiyesi 2022 | Her yıl iki kez verilen emekli ikramiyelerinin bu yıl ne kadar verileceği merak konusu oldu. 2022 yılı bayram ikramiyelerinin zamlı fiyatları açıklandı mı? Ramazan bayramında emekliler ne kadar bayram ikramiyesi alacak? Emekli bayram ikramiyesi kaç TL? İşte merak edilen bayram ikramiyesi güncel son dakika haberi...

Her yıl iki kez verilen emekli ikramiyelerinin bu yıl ne kadar verileceği merak konusu oldu. 2022 yılı bayram ikramiyelerinin zamlı fiyatları açıklandı mı? Ramazan bayramında emekliler ne kadar bayram ikramiyesi alacak? Emekli bayram ikramiyesi kaç TL? İşte merak edilen bayram ikramiyesi güncel son dakika haberi...

Emekli ikramiyesi 2022

SGK ve Bağkur emeklilerine her yıl dini bayramlarda, devlet tarafından ikramiye veriliyor. Bu yıl emekli maaşlarına yapılan zammın ardından, ikramiyelere de zam yapılması bekleniyor.

Ramazan bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?

Bu yıl 2 Nisan'da başlayan ramazan, 1 Mayıs günü son bulacak. Bayramdan önce verilecek olan ikramiyelerin 2 Mayıs gününden önce hesaplara yatırılacağı düşünülüyor.

Emekli bayram ikramiyeleri ne kadar 2022?

Emekli bayram ikramiyesi geçtiğimiz son Kurban Bayramı'nda bin lira olarak yatırılmıştı.

Tahminlere göre, yıl sonunda yüzde 36.08 olarak duyurulan enflasyon oranının bayram ikramiyesine yansıması durumunda 1100 TL olarak ödenen ek gelir, 1496,88 TL miktarında ödenebilir.

Buartış sonunda iki bayram ikramiyesinin toplamı ise 2993,76 TL'ye çıkarılmış olur. .