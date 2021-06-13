İslam İşbirliği Teşkilatından AP'ye çağrı: Fas-İspanya krizini körüklemeyin!

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Avrupa Parlamentosu'na (AP) 'Fas ile İspanya arasındaki krizi körüklemekten kaçınma ve olumlu bir rol oynama' çağrısında bulundu.

İİT Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamada, AP'den "krizdeki tarafların çıkarlarını ikili müzakereler yoluyla ve coğrafi komşuluk ilkelerine saygı göstererek garanti altına alacak şekilde rasyonel diyaloga öncelik vermeye çalışması, Fas ile İspanya arasındaki krizi körüklemekten kaçınması ve olumlu bir rol oynaması" istendi.

"Fas'a tam destek verildiği" ifade edilen açıklamada, Rabat yönetiminin, düzensiz göç ve insan kaçakçılığını engellemeye yönelik yapıcı politikasına bağlı kaldığı aktarıldı.

AP, Fas yönetiminin sınır kontrolünü bırakması sonucu 17-19 Mayıs tarihlerinde çoğu 18 yaş altı 8 binden fazla düzensiz göçmenin yüzerek ya da yürüyerek İspanya'ya geçmesi konusunda 10 Haziran'da bir karar yayımlamıştı. AP'nin kararında "Fas'ın İspanya idaresindeki Ceuta (Sebte) şehrine göç krizinde reşit olmayanları kullanması" reddedilmişti.

Arap Parlamentosu ve Afrika Parlamentosu tarafından yapılan açıklamalarda, AP'ye "iki ülke arasındaki krize müdahale etmemesi" çağrısında bulunmuştu.

İSPANYA İLE FAS ARASINDAKİ DİPLOMATİK KRİZ

Batı Sahra meselesinden dolayı son dönemde ciddi gerginliklere sahne olan İspanya-Fas ilişkileri, İspanya'daki sol koalisyon hükümetinin 22 Nisan'da ayrılıkçı Polisario Cephesi Genel Sekreteri İbrahim Gali'yi, yakalandığı Kovid-19 hastalığından dolayı tedavi görmesi için gizlice ülkeye getirip Logrono kentindeki bir hastaneye kaldırmasıyla diplomatik krize dönüşmüştü.

İki ülke arasındaki siyasi gerginlik, Polisario Cephesi lideri Gali'nin İspanya'ya gelişi ve ardından Fas'tan İspanya'ya düzensiz göçmen akınıyla daha da derinleşmişti.

Fas yönetiminin sınır kontrolünü bırakması sonucu 17-19 Mayıs tarihlerinde çoğu reşit olmayan 8 binden fazla düzensiz göçmen, Kuzey Afrika'daki İspanyol kentlerinden Ceuta'nın kuzey (Benzu) ve güney (Tarajal sahili) sınırlarından yüzerek ya da yürüyerek İspanya'ya geçmişti.

Düzensiz göçmen akını Fas'ın sınır kontrolüne yeniden başlaması ve İspanya'nın bölgeye asker göndermesiyle sonlandırılmış, 7 bin 500 kadar düzensiz göçmen Fas'a geri gönderilmişti.

Polisario Cephesi lideri Gali, Cezayir'in gönderdiği bir uçakla 2 Haziran'da İspanya'dan ayrılıp Argel'e gitse de iki ülke arasındaki kriz sonlanmadı.

Madrid'deki Büyükelçisini istişare amaçlı geri çeken Fas yönetimi, Batı Sahra ile Katalonya sorunları arasında bağlantılar kurarak, Batı Sahra ile ilgili İspanya'nın net tavrı belli olmadığı sürece mevcut krizin bitmeyeceğini belirtiyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.