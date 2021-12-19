İslam İşbirliği Teşkilatı Afganistan için harekete geçti

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 17. Olağanüstü Toplantısı'nda, Afganistan'a insani yardımın kanalize edilmesi amacıyla İslam Kalkınma Bankası bünyesinde 'insani emanet fonu' kurulması kararına varıldı.

İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 17. Olağanüstü Toplantısı'nda "Afganistan'daki İnsani Duruma İlişkin Ortak Karar" ve "İslamabad Deklarasyonu" oy birliğiyle kabul edildi.

Kararda, Afganistan'a insani yardımın kanalize edilmesi amacıyla İslam Kalkınma Bankası bünyesinde "insani emanet fonu" kurulması kabul edilirken, İslam Kalkınma Bankası'ndan söz konusu yardım fonunu gelecek yılın ilk çeyreğine kadar oluşturması talep edildi.

İİT üye devletleri dahil olmak üzere uluslararası topluma Afganistan'a insani yardım sağlama çağrısı yapılan kararda, Afganistan'ın mali kaynaklarına erişiminin bir çöküşün önlenmesi ve ekonomik aktivitenin canlandırılmasında önemli olacağı ve bu ülkenin dondurulan mal varlıklarının serbest bırakılması için gerçekçi yolların araştırılması gerektiği vurgulandı.

Kararda, Afganistan'a mali ve insani yardım akışını yeniden başlatmak için finans ve bankacılık kanallarının önündeki engellerin kaldırılması adına ilgili Birleşmiş Milletler (BM) kurumlarıyla bir sürecin başlatılması kabul edildi.

Afganistan için Gıda Güvenliği Programı

Kararda, Afgan makamlarına kapsayıcılık için çalışmaya devam etmesi ve kadınlar ile kızlar dahil olmak üzere Afganların toplumun tüm yönlerine katılımının sağlanması için yol haritası oluşturulması çağrısı yapıldı.

Afganistan'a aşı ve tıbbi tedarik sağlanması için Dünya Sağlık Örgütü ile iletişime geçilmesi vurgulanan kararda, Afganistan'a "başta El Kaide, DEAŞ ve unsurları, Doğu Türkistan Bağımsızlık Hareketi (ETIM) ve Pakistan Talibanı (TTP) olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı somut adımlar atması" çağrısında bulunuldu.

Kararda, Afganistan'da Gıda Güvenliği Programı başlatılması için İslam Gıda Güvenliği Teşkilatı'ndan gerekli adımları atması talep edilerek, yardım çabaları, ekonomik ve siyasi etkileşimi sürdürmek için İİT Genel Sekreterliği İnsani, Kültürel ve Aile İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Tarig Ali Bakheet'in İİT'nin Afganistan Özel Temsilcisi olarak atanması kabul edildi.

İsrail'e kınama

İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 17. Olağanüstü Toplantısı'nda ayrıca, İsrail'in Filistin topraklarını sömürgeleştirmek için yürüttüğü yasa dışı faaliyetlerin kınandığı "İslamabad Deklarasyonu'nda", BM Güvenlik Konseyi dahil olmak üzere uluslararası toplum, İsrail'i ihlalleri sebebiyle sorumlu tutmaya ve bu ülkeye karşı yaptırımlar dahil olmak üzere gerekli önlemleri almaya çağrıldı.

Deklarasyonda, İsrail'in işgal yetkililerinin Mescid-i Aksa'ya tekrarlanan saldırıları ve dayanıksız dini bahaneler kullanarak buradaki tarihi ve yasal statüyü değiştirmeye yönelik girişimleri kınandı. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.