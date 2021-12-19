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Çaykur Rizespor maçı kaç kaç bitti? Yeni Malatyaspor'un kaç puanı var
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TIMETURK / SPOR / Çaykur Rizespor maçı kaç kaç bitti? Yeni Malatyaspor'un kaç puanı var

Çaykur Rizespor maçı kaç kaç bitti? Yeni Malatyaspor'un kaç puanı var

Yeni Malatyaspor kaçıncı? Çaykur Rizespor'un kaç puanı var?

1 Saat Önce
2021-12-19 22:18:53
Çaykur Rizespor maçı kaç kaç bitti? Yeni Malatyaspor'un kaç puanı var

Çaykur Rizespor bu hafta Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip 3 puanı 1 golle almayı başardı.

Süper Lig'in 17. haftasında bu akşam Çaykur Rizespor kendi sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti.

Maçın gol anları

80'inci dakikada Alper'in gönderdiği topla ceza sahasında buluşan Cemali, topu arkadaşı Deniz'e gönderdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Deniz'in sert vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-0.
Mücadele Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Süper Lig'de 17. hafta mücadelesinde, Çaykur Rizespor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşılaşması 1-0 ev sahibi ekibin galibiyeti ile sona erdi.

Çaykur Rizespor'un kaç puanı var?

Çaykur Rizespor'un 6 puanı bulunuyor ve ligde 17'nci sırada yer almakta.

Yeni Malatyaspor kaçıncı?

Ligde 19'uncu sırada bulunan Yeni Malatyaspor'un ise 14 puanı var

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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