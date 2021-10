İranlıların Türkiye'ye yerleşme planı

Geçerli oturum izni sahibi İran vatandaşları Türkiye sınır kapılarından vize almadan giriş yapabiliyor.

2021 yılının ilk yarısında Türkiye'den en çok konut satın alan ülke vatandaşları Iraklılar. Irak'ı 3 bin 70 konut ile İran ve 1759 konut ile Rusya izledi. Almanya ise Türkiye'den en fazla konut satın alan beşinci ülke oldu. Türkiye'den ev alımında en çok tercih edilen kent ise İstanbul. İstanbul'u sırasıyla Antalya, Ankara, Mersin ve Bursa izliyor.

Özellikle İranlı iş adamlarının Türkiye ile ikili ilişkiler ekseninde ticari bağlar kurarak Avrupa'ya açılabilme çabalarının artış kaydetmesi de aynı paralelde gitmekte.

Peki İranlılar Türkiye'de vatandaşlık bağlamında ne tür müeyyide ile karşı karşıyalar. Daha doğrusu Türkiye'de oturma izni konusunda İranlılarz nelerler karşılaşıyor

İranlıların oturma izni ve yolları

Yabancı ülke vatandaşları Türkiye'de kısa süreli oturum izni, aile oturum izni, öğrenci oturum izni, uzun süreli oturum izni, insani oturum izni ve insan ticareti mağduru oturum izni alarak kalabilmekteler.Geçerli oturum izni sahibi İran vatandaşları Türkiye sınır kapılarından vize almadan giriş yapabiliyor.İran vatandaşlarının Türkiye'de sahip olduğu çalışma izni veya çalışma izni muafiyet belgesi, oturum izni yerine sayılıyor.Türkiye'de, vizenin veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da 90 günden fazla kalacak İran vatandaşlarının oturum izni almaları zorunlu.

Pasaport yerine geçen belge



Oturum izni başvurusu, İran'daki Türk temsilciliklerinde yapılıyor. Ancak, oturum izni başvurusu yapmadan Türkiye'ye vize süresiyle veya vize muafiyetiyle gelen Kazakların oturum izni başvuruları, ikinci bir düzenlemeye kadar Valiliklerce de alınmaya devam ediliyor. Oturum izni için başvuracak İran vatandaşlarında, talep ettikleri oturum izni süresinden 60 gün daha uzun süreli pasaport ya da pasaport yerine geçen belgeye sahip olmaları şartı aranıyor.

Vize başvuru sonucu

Türkiye içinden başvuruların, İran vatandaşının sahip olduğu vize süresinin ya da vize muafiyetinin sona ermesinden önce yapılması esastır. Oturum izni başvuruları, en geç doksan gün içinde sonuçlandırılır.Oturum izinleri, kalış amacına uygun ve her yabancı için ayrı düzenlenir.Oturum izin belgeleri, ikamet adreslerine gönderilmektedir.Oturum izni başvuru ve uzatma başvuruları e-ikamet üzerinden yapılır.

Kısa ve uzun dönem başvrusu

Maksimum bir yıl süre için verilen "kısa dönem oturma izni" almak için, Türkiye'de taşınmaz malı bulunan ve Türkiye'de ticari bağlantı veya iş kuracak İRAN vatandaşlarının aşağıdaki belgeleri ilgili İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim etmesi gerekmektedir. Uzun dönem oturma izni almak için Türkiye'de en az sekiz yıl kesintisiz ikamet etmiş olmak şarttır. Bu şartı karşılayan İRAN vatandaşlarının aşağıdaki belgeleri ilgili İl Göç İdaresi'ne teslim etmeleri gerekiyor.

İkamet ve oturma izninden muaf olanlar

Vize süresi veya vize muafiyeti süresince Türkiye'de bulunanlar, Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler,Uluslararası koruma başvurusu “kayıt belgesi” bulunanlar,Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı anlaşmalarla ikamet izninden muaf tutulanlar (Türkiye'deki görevleri sona erdikten sonra Türkiye'de kalmaya devam edeceklerse, herhangi bir ikamet izni türünü almak üzere, en geç on gün içinde ikamet edeceği valiliğe başvurmakla yükümlüdürler.)

Türkiye'de görevli diplomasi ve konsolosluk resmi memurları ile bunların eşleri ve bakmakla yükümlü oldukları çocuklarıyla sınırlı olmak üzere, ailelerinden Dışişleri Bakanlığınca bildirilenler (Türkiye'deki görevleri sona erdikten sonra Türkiye'de kalmaya devam edeceklerse, herhangi bir ikamet izni türünü almak üzere, en geç on gün içinde ikamet edeceği valiliğe başvurmakla yükümlüdürler.)

Uluslararası kuruluşların Türkiye'deki temsilciliklerinde çalışan ve statüleri anlaşmalarla belirlenmiş olanlar (Türkiye'deki görevleri sona erdikten sonra Türkiye'de kalmaya devam edeceklerse, herhangi bir ikamet izni türünü almak üzere, en geç on gün içinde ikamet edeceği valiliğe başvurmakla yükümlüdürler.)

“Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kimlik Belgesi” olanlar ve “Uluslararası Koruma Statüsü Sahibi Kimlik Belgesi” sahibi olanlar. “Vatansız Kişi Kimlik Belgesi” olanlar ve Geçerli çalışma iznine sahip olanlar

