En büyük Türk yatına ABD'li talip

Sahibi olduğu Akyacht tersanesinde yaptığı Türkiye'nin en büyük yatı Victorious'ta bir grup gazeteciyle buluşan Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, Türkiye'deki yat sanayiine ilişkin konuştu.

Gazeteci Dilek Güngör'ün aktardığı bilgiye göre en büyük Türk yatına ABD'den talep geldi

EN BÜYÜK TÜRK YATINA ABD'Lİ TALİP

Intercity'nin patronu Vural Ak, 4 yıl önce Kocaeli'nde kurduğu Akyacth tersanesinde Türkiye'nin en büyük yatını yapmayı da başardı. 85 metre boyunda, 14.2 metre genişliğinde, toplam 2.300 gros tonluk yat geçtiğimiz ay Monaco'daki Yat Fuarı'nda görücüye çıktı. Ak'ın verdiği bilgiye göre, mega yat Victorious'un yapımında 360 kişi çalıştı. Yat, 1 milyon 400 bin saat işçilik ile üretildi. Dizaynı için dünyaca ünlü Michael Leach Design ve H2 Design firmalarıyla çalışıldı.

125 MİLYON EUROYA SATIŞTA

Mega yatın fiyatının 125 milyon euro olduğunu söyleyen Ak, "ABD'den bir talip var. Monaco'daki fuarda ilgi büyüktü. 3 yeni yat siparişi daha geldi. Bu işi uzun vadeli olarak düşünüyorum. Almanya'da 100 yıllık firmalar var. Ben de o yüzden tersaneye kendi soyadımı koydum. Victorious'la bu işin en iyisini yapabileceğimizi gösterip, imzamızı attık. Hem ihracat yapmış olacağız hem de katma değeri yüksek bir üretim yapacağız" dedi. Akyacth tersanesinde 365 kişi çalışıyor. Yeni siparişleri için kapasiteyi artırmak gerektiğini anlatan Ak, mega yat işinde ilk sırada Almanya'nın olduğunu, onu Hollanda ve Türkiye'nin takip ettiğini söyledi. Anlattığına göre, Türkiye'nin en büyük avantajı işçilik. Bu tür yatların üretiminde işçilik maliyeti toplam maliyetin yüzde 50'sini buluyor. Böyle bir yat için 1.4 milyon saatlik usta işçiliği gerekiyor. Avrupa'da bu işçiliğin saati 75 euro civarında. Türkiye'de ise 25-30 euro.

SİNEMA SALONU DAHİ VAR

Mega yatta beach club, wellness center, yüzme havuzu, fitness center, masaj, hamam, sauna, kuaför salonu, çocuk oyun alanı, sinema salonu, 3 seyir terası, cigar lounge, asansör ve helikopter pisti hatta şömine dahi var. Mega yatla hiç yakıt almadan dünyanın çevresini rahatlıkla 2 tur dolaşabiliyorsunuz.

Sabah

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.