İngiltere-Fransa 'göçmen kanalı'yla sıkıntıya girdi

Türkiye zaman dilimine göre arifeye denk gelen pazartesi günü, en az 430 göçmen Kanalı geçerek İngiltere'ye ulaştı. İngiliz hükümeti ise bu göç yolunu 'pratik olmayan hale getirme' sözü vermişti.

İngiltere İçişleri Bakanlığı'na göre, Pazartesi günü en az 430 göçmen İngiltere'ye ulaşmak için Kanalı geçti, Parlamento İngiltere'nin iltica sistemini güçlendirme planlarını incelerken gelen bir günlük yeni bir rekor elde edilmiş oldu. İngiltere haber ajansı PA'ya göre, önceki günlük rekor Eylül 2020'de ulaşılan 416'daydı. BBC'ye göre, İngiliz hükümetinin bu göç yolunu geçilmez hale getirme sözüne ve Fransa'ya bu geçişlere karşı daha fazla mücadele etmesi için tekrar tekrar yaptığı çağrılara rağmen, yılın başından bu yana yaklaşık 345 tekneye yayılmış yaklaşık 8.000 kişi İngiliz kıyılarına ulaştı.

Manş Denizi üzerinden gerçekleşen bu göç dalgası iki ülke arasında ekonomik sıkıntıların da kaynağını teşkil ediyor.

Yasa dışı göçün artması endişesi

Kanaldaki "yasadışı tehdit"ten sorumlu Komutan Dan O'Mahoney'e göre, Birleşik Krallık "Avrupa'ya yasadışı göçün artması nedeniyle küçük teknelerle Kanal geçişlerinde kabul edilemez bir artış" yaşıyor. “İnsanlar ulaştıkları ilk güvenli ülkeye sığınmalı ve bu tehlikeli geçişleri yaparken hayatlarını riske atmamalı. Bu yasa dışı geçişlerin kaynağındaki suçluları yargılamaya devam ediyoruz” dedi.

Sığınma sisteminde reform

Yeni rekor, İngiliz milletvekillerinin bu hafta Boris Johnson'ın İçişleri Bakanı Priti Patel'in sığınma reformu tasarısını incelemesiyle geldi. Bakan tarafından "adil ama kararlı" olarak sunulan ancak insan haklarını savunmak için dernekler tarafından kınanmış olan yasa, yasadışı göçü caydırmayı amaçlıyor ve sığınmacılara ülkeye yasal veya yasadışı yollardan gelip gelmemelerine bağlı olarak farklı muamele etmeyi planlıyor.

Avam kamarasındaki tartışma

Pazartesi günü Avam Kamarası'ndaki tartışmalarda, aynı zamanda eski bir İçişleri Bakanı olan eski Başbakan Theresa May, sığınmacıların Krallık dışındaki merkezlere gönderilmesi fikrine karşı uyardı -Sadece taleplerinin incelendiği zaman. "Pratik sorunlar" nedeniyle vazgeçmeden önce bu seçeneği düşündüğünü belirtti. Tasarı, yasadışı yollardan ülkeye dönmek isteyen göçmenlerin maruz kaldıkları hapis cezasının şu anda altı aydan dört yıla çıkarılmasını ve kaçakçıların maruz kaldığı en yüksek hapis cezası olan şu anda 14 yıldan ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasını planlıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.