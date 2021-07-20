'Uykusuzluk alkol kadar tehlikeli'

Uykusuzluk nedeniyle yapılan kazalar tüm trafik kazalarının yüzde 17.1’ini oluşturuyor

Bayram tatili ve yaz tatilinin gelmesi ile beraber, tatilciler yola çıkmaya başladı. Uzun yola çıkacakları uyaran uzmanlar, yetersiz uykunun araç kullanırken dikkat eksikliğine neden olacağına vurgu yapıyor.

Yapılan araştırmalar ise, yorgun ve uykusuz araç kullanmaya bağlı her yıl yaklaşık 100 bin kazanın ve 1500 ölümün meydana geldiğini gösteriyor. Konuyla ilgili, Uyku Derneği de yola çıkmadan önce 6-8 saat arasında gerçekleşecek uykunun kaza riskini azaltacağını belirtiyor.

Alkollü araç kullanmalka eşdeğer

Bu kapsamda, pandemi sürecinde yaşanan uyku sorunlarının hala devam ettiğine dikkat çeken İşbir Yatak Genel Müdürü Ahmet Tokeri, tatile çıkmadan önce gerçekleştirilecek kaliteli bir uykunun uzun yolculuklar için daha önemli olacağını belirtti.Araştırmalar, ayrıca yorgun ve uykusuz araç kullanımının, en az alkollü araç kullanmak kadar tehlikeli ve önemli kaza türleri arasında olduğunu gösteriyor.

Sürücüyü olumsuz etkiliyor

Uykunun bedensel dinlenmeye zemin hazırladığına dikkat çeken Tokeri, “Güne zinde başlamak için uyku kalitesi büyük önem taşıyor. Gece iyi bir uyku uyunmadığı takdirde, kişiler gün içerisinde belli sorunlarla karşı karşıya kalıyor. Uyku eksikliği ve kronik uykusuzluk; dikkat eksikliği, konsantrasyon güçlüğü, performansta düşüklük, yüksek tansiyon ve sinirlilik gibi gün içerisinde hayat kalitenizi düşürecek olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Ayrıca, sürücülük performansını olumsuz etkilerken ciddi kazaları da beraberinde getiriyor” diye konuştu.

Kazaların yüzde 17,1'i uykusuzluktan

Sözkonusu verilere bakıldığında, uykusuzluk nedeniyle yapılan kazalar tüm trafik kazalarının yüzde 17.1'ini oluşturuyor. Bu noktada, kişinin uyku kalitesi için yatak seçimi çok büyük önem arz ediyor. Yatağın kişiye uygun olmaması, yeterli ölçülerde olmaması gibi etkenler uyku kalitesini olumsuz etkileyen başlıca nedenler arasında yer alıyor. Hayatımızın, 3'te birinin uykuda geçtiğini düşünürsek; sadece uzun yolculuklar için değil, gün içerisinde de uyku problemleri yaşamamak adına kaliteli ve sağlıklı bir uyku olmazsa olmazlar arasında. Bunun yanında, uzun süre direksiyon başında kalmak baş, boyun ve bel bölgelerinde ağrı ve kramp gibi sorunları da beraberinde getiriyor. Bu gibi sorunların önüne geçmek için de, destek yastıklarının kullanımı büyük önem taşıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.