İngiltere'den Rusya'ya yaptırım üstüne yaptırım
İngiltere, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un kızlarını yaptırım listesine ekledi. İngiltere, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından 1200'den fazla kişi ve işletmeye karşı yaptırım kararı aldı. AB'den Rusya'ya karşı kömür ithalatının yasaklanmasını içeren yeni yaptırımlara ise onay verdi.
2022-04-08 12:58:31
İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin'in kızları Katerina Vladimirovna Tikhonova ve Maria Vladimirovna Vorontsova ile Lavrov'un kızı Yekaterina Sergeyevna Vinokurova hakkında seyahat yasağı ve mal varlığı dondurma kararı verildi.
25 Mart'ta da Lavrov'un üvey kızı Polina Kovaleva hakkında aynı kararı alan İngiltere, bu yaptırımları ABD ile koordine etti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Dışişleri Bakanı Liz Truss, "Eşi görülmemiş yaptırım paketimiz seçkinleri ve ailelerini hedef alırken, Rus ekonomisini Sovyetler Birliği'nin çöküşünden bu yana Rusya'nın görmediği bir ölçekte küçültüyor." ifadesini kullandı.
Truss, Rus enerjisinin kullanımına son verilmesi yönündeki planlara da dikkati çekti.
İngiltere, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından 1200'den fazla kişi ve işletmeye karşı yaptırım kararı aldı.
AB'den Rusya'ya karşı yeni yaptırımlara onay
Öte yandan Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya karşı kömür ve diğer katı fosil yakıtların satın alınması, ithal edilmesi veya AB'ye ulaştırılmasını içeren 5. yaptırım paketini kabul etti.
AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, son yaptırımların Rus silahlı kuvvetlerinin Buça'da ve Rus işgali altındaki diğer yerlerde işlediği vahşetlerin ardından kabul edildiği bildirildi.
Buna göre, Ağustos 2022'den itibaren yılda 8 milyar avro değerindeki Rusya menşeli veya Rusya'dan ihraç edilen kömür ve diğer katı fosil yakıtların satın alınması, ithal edilmesi veya AB'ye aktarılmasının yasaklanması kararlaştırıldı.
Tarım ve gıda ürünleri, insani yardım ve enerji için istisnalar sağlanarak, Rusya bayrağı altında kayıtlı gemilere AB limanlarına erişim sağlama yasağı getirildi.
Transit de dahil olmak üzere herhangi bir Rus ve Belaruslu kara yolu taşımacılığı teşebbüsünün AB içinde kara yoluyla mal taşıması engellendi, tıbbi malzemeler, tarım ve gıda ürünleri gibi bir dizi ürün ve insani amaçlarla kara yolu taşımacılığı için istisnalar sağlanacak.
Jet yakıtı, "kuantum bilgisayarlar" ve gelişmiş yarı iletkenler, ileri teknoloji elektronikler, yazılımlar, hassas makineler ve ulaşım ekipmanları gibi diğer malları hedef alan ihracat yasakları ve ahşap, çimento, gübre, deniz ürünleri ve likör gibi ürünlerde yeni ithalat yasakları kararlaştırıldı.
Mutabık kalınan ihracat yasakları 10 milyar avroya, ithalat yasakları 5,5 milyar avroya tekabül edecek.
Mevcut yaptırımları güçlendirmeyi ve yasal boşlukları kapatmayı amaçlayan bir dizi ekonomik önlem de alındı. Bunlar; Rus şirketlerinin üye ülkelerdeki kamu ihalelerine katılımına ilişkin genel bir AB yasağı, Rus kamu kurumlarına yönelik tüm mali desteğin kesilmesi gibi unsurları içeriyor.
Halihazırda yaptırım uygulanmış kişilerin aile üyelerinin yanı sıra ürünleri veya teknolojileri savaşta rol oynayan şirketlere, kilit konumdaki oligarklara ve iş insanlarına, üst düzey Kremlin yetkililerine, dezenformasyon ve bilgi manipülasyonunun savunucularına, Kremlin'in Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığına ilişkin anlatısını sistematik olarak yayan şirketlere de yaptırım kararı alındı.
Rus bankacılık sektöründeki pazar payının yüzde 23'ünü temsil eden 4 önemli Rus bankasına tam işlem yasağı getirildi. Böylece bankaların SWIFT'den çıkarıldıktan sonra varlıklarının dondurulması ve böylece AB piyasalarından tamamen dışlanmaları hedeflendi.
Finlandiya, 46 milyon dolar değerindeki Rus sanat eserlerine el koydu
CNN'in haberine göre, Fin Gümrük Muhafaza Birimi Direktörü Sami Rakshit, gümrük yetkililerinin, tablo ve heykellerden oluşan sanat eserlerinin Rusya'ya geçişini Vaalimaa sınırında durdurduğunu açıkladı.
Rakshit, 46 milyon dolar değerindeki Rus sanat eserlerine, Avrupa Birliğinin (AB) Rusya'ya Ukrayna ile savaşı nedeniyle uyguladığı yaptırımlar nedeniyle el konulduğunu söyledi.
Eserlerin, İtalya ve Japonya'daki uluslararası sergilerde yer aldıktan sonra Finlandiya üzerinden tekrar Rusya'ya götürülmek istendiğini belirten Rakshit, nakliyeyle ilgili soruşturma açıldığı bilgisini verdi.
Bu arada Fin Gümrük Muhafaza Birimi, sanat eserlerinin değeri, karakteri ve güvenliği göz önüne alınarak saklandığını kaydetti.
- Finlandiya'nın yaptığı "hırsızlık"
Öte yandan, Kırım Parlamentosu Üyesi Sergey Tsekov, Rus medyasına yaptığı açıklamada, Finlandiya'nın sanat eserlerine el koymasının yasa dışı olduğunu söyledi.
Tsekov, Finlandiya'nın söz konusu eylemiyle "hırsızlık" yaptığını ifade etti.
Sadece AB ve NATO'nun değil tüm Avrupa'nın çıldırmış gibi göründüğünü vurgulayan Tsekov, Rusya'ya ait olan eserlerin Rus müzesine dönüşüne izin verilmediğine dikkati çekti.
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