Oruç Parası Kaç Lira 2022 Sondakika-24.com

İslam dünyası için hayırlı bir ay olan ramazan ayı her yıl olduğu gibi bu yılda Müslümanlar tarafından en güzel şekilde oruç tutarak ibadetler yerine getiriliyor. Müslümanların imsak vaktinden iftar vaktine kadar geçen sürede oruç tutarak hem manevi hem de bedensel açıdan kendilerini rahat hissederler.

Belirli bir yaşa gelmiş ve sağlığı yerinde olan her Müslümana farz olan oruç, ramazan ayında tam 30 gün süreyle kesintisiz olarak tutulur. Ramazan ayında oruç tutamayan bireyler oruç parası ödemek zorundadır. Peki, bu oruç parası ne kadar olarak belirlenmiştir?

Kimler Oruç Tutabilir?

Oruç tutarak hem sevap kazanmak hem de bedensel sağlığa katkı sağlanır. Bir ay süreyle oruç tutan Müslümanlar bayrama erişerek mutluluklarını iki kat arttırmış olurlar. Kimler oruç tutabilir?

Müslümanlar

Sağlığı yerinde olanlar

Aklı başında olanlar

Kronik hastalığı olmayanlar

Ergenlik çağına gelen çocuklar

Tüm bu maddeleri kapsayan kişiler için oruç tutmak her zaman farzdır. İmsak ezanı ile kapatılan ağızlar iftar ezanı ile tekrar açılır. Bu sürede kötülüklerden arınmak ve kötü düşünmemek de orucun faziletlerindendir.Son dakika

Oruç Parasının Miktarını Kim Belirler?

İslam aleminin hayırlı bir ayı olan ramazan ayında farz olan oruç tutmak kişilerin maneviyatlarını iki kat arttırır. Farklı sebeplerden dolayı oruç tutamayanlar ise ihtiyacı olan kişilere oruç parası vermek zorundadır. Oruç parası ise her yıl farklı tutarlarda olmaktadır. Miktarı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen miktar ramazan ayı başında paylaşılır. Fakir Müslümanların ihtiyaçlarını gidermeleri için verilen oruç parasının verilme koşulları ve miktarları paylaşılır. Diyanet İşleri başkanı aracılığı ile tüm bilgiler net şekilde sunulur.

Oruç Parası Ne Kadardır?

Zengin sayılan Müslümanlar ramazan ayında fakir Müslümanlara kişi başı olarak fitre verirler. Kendilerinin ve bakamla yükümlü oldukları kişilerin fitre ücretlerini durumu iyi olmayan kişilere ulaştırır. 2022 yılında belirlenen fitre parası 40 TL olarak paylaşılır. Günlük yemek ücretinin toplamı olarak belirlenen fitre parası, aynı zamanda oruç parası olarak da belirtilir. Oruç tutamayanlar fitre adı altında oruç parasını günlük 40 TL üzerinden hesaplayarak 1 aylık süreyi tamamlayarak ödemesi gerekir.

Oruç Parası Kimlere Verilir?

Farklı nedenlere bağlı olarak oruç tutamayan Müslümanlar oruç paralarını ramazan ayı bitmeden maddi durumu iyi olmayanlara vermeleri gerekir. Oruç parası kan bağı olmayan ve fakir olan herkese verilir. Ayrıca maddi durumu yerinde olmayan teyze, hala, dayı, amcalara verilebilir. Günlük belirtilen miktar otuzla çarpılarak toplam tutar en uygun şekilde belirtilen bu kişilere verilir. Sevaba nail olmak için verilecek kişiler iyice düşünülmeli ve en doğrusu hemen yapılmalıdır.

Oruç Parası Kimlere Verilmez?

Ramazan ayında oruç tutamayan bireyler oruç paralarını anneye, babaya, büyük anneye, büyükbabaya, hanıma, kocaya, toruna ve evlada veremezler. Uygun olmayan bu kişiler haricinde oruç paraları ramazan ayı süresince verilmesi makbuldür. Tutulamayan oruç günlerinin maddi kısmı ihtiyacı olanlarla paylaşılır. Genelde ramazanda gıda ihtiyaçlarını karşılayan Müslümanlar günlük 40 TL tutarında yemek ihtiyaçlarını alarak bu hayırlı ve manevi değeri güçlü olan ramazan ayını en iyi şekilde geçirme fırsatı yakalar.

Oruç Parasının Önemi

Bilerek, isteyerek herhangi bir sağlık sorunu olmayan ve tüm bunlara rağmen oruç tutmayanlar oruç parasını yine durumu iyi olmayanlara vermek zorundadır. Ayrıca bu ayrım için Diyanet İşleri Başkanlığı en aydınlatıcı yanıtı kişilerle paylaşır. Günlük 40 TL olan oruç parası miktarlarını fakirlerle paylaşmak bu ayın faziletini en iyi şekilde yaşamak anlamına gelir.

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