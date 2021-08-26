Hollanda’da Pardon Filmi gerçek oluyor

Hollanda’nın Arnhem şehrindeki villa cinayeti davasında yasa dışı polis soruşturması için yeniden değerlendirme talebi isteniyor.

1998 yılında Arnhem'de villa soygunu sırasında işlenen cinayetle ilgili 9 kişi (8'i Türk) tutuklanmış, 5 ila 12 yıl arasında hapis cezasına çarptırılmışlardı.

1998'deki Arnhem villa cinayetiyle ilgili olarak Yargıtay'a başka bir inceleme talebi sunuldu. Bunun nedeni, KRO-NCRV'nin gazetecilik belgesel dizisi De villamoord'un yeni sezonu.

Altı hükümlüyü temsil eden avukat Paul Acda'ya göre, davayı yeniden açmak için yeterli yeni bilgi var. Ona göre, polis ve yargı "her şeyi bilerek dolandırdı, yalan beyan konuşuluyor ve evrakta sahtecilik yapıldı".

Villa soygununda ev sahibi kadın hayatını kaybederken , ziyarete gelen başka bir kadında yaralanmıştı. Baş şüphelinin itirafına dayanarak daha sonra 8 kişi daha mahkum edildi. 5 ila 12 yıl arasında değişen hapis cezaları aldılar ve bunlardan biri hapishanede intihar etti. Baş şüpheli ise sadece 5 yıl hapis cezası aldı. Mahkumlar yanlışlıkla yargılandıklarını söylüyorlar. Baş şüpheli hariç bütün mahkumlar temyize başvurmuşlardı.

Polisten yoğun baskı

Belgesel dizisinin ilk sezonunda, baş şüpheli, itirafının yanlış olduğunu söyledi. Üstelik polisin yoğun baskısı altında itirafı gerçekleştiği belirtti. Ancak bu yılın Nisan ayında Yüksek Mahkeme, davanın yeniden açılmasını haklı gösterecek yeni bir gerçek olmadığına karar verdi.

Dizinin önümüzdeki Pazartesi gününden itibaren yayınlanacak olan yeni bölümlerinde, polis ekibinin müfettişinin, dokuz zanlının polisin dikkatini nasıl çektiği konusunda mahkemeye yalan söylediği ortaya çıkacak.

Ona göre, bu 1999'da tesadüfen polisin radarına girdiğini söylüyor. Ancak polis memurlarıyla yapılan görüşmeler ve o zamana ait gizli belgeler, şüphelilerin cinayetten birkaç gün sonra bir Arnhem uyuşturucu ajanı tarafından getirildiğini gösteriyor. Bu bilgiyi uyuşturucu bağımlısı muhbirlere cinayet hakkında bilgi vermeleri için ödeyerek elde etti.

'Karşılığında para ya da uyuşturucu alıyorum'

Polis raporlarında, bu muhbirler nesnel tanıklar olarak tanımlandı, bu nedenle mahkeme ödemeleri hakkında hiçbir şey öğrenmedi. Avukat Acda, KRO-NCRV'ye verdiği demeçte, "Tehlike, bu muhbirlerin doğru açıklamayıp dedektifin ağzından konuşmasıdır. Çünkü biliyorlar: Karşılığında para ya da uyuşturucu alacağım."

Söz konusu narkotik polisi de belgeselde verdiği bilgilerin yanlış olduğunu ve bilgisi dışında ekip liderinin resmi raporunda yer aldığını ve bu raporun daha sonra dokuz şüphelinin mahkumiyeti için çok önemli olduğunu söylüyor. Belgeselde "Bunun hakkında hiçbir şey bilmiyorum" diyor. "Bunu belirtmiş olsaydım, o zaman benim adımın altında olması gerekirdi." O zamanki meslektaşlarından biri ve avukat Acda, resmi raporu 'sahte' olarak nitelendirdi.

Acda, NOS'a verdiği demeçte, yeni bilgiler hem kendisinin hem de TV yapımcılarının De Villamoord'un ilk bölümlerinden sonra aldıkları ipuçlarından geliyor: Soruşturmada uyuşturucu ajanı gibi kilit oyuncularla konuştukları için, şimdi yeniden dava açmanın mantıklı bir sonraki adım olduğuna ikna oldum. "Bu, polisin müvekkillerime yalan söylediğini, mahkemeye yalan söylediğini gösteriyor. Adil yargılama yapılmadı."

Putten cinayet davası

Villa cinayetiyle ilgili polis soruşturmasında ekip lideri aynı zamanda 1994'teki meşhur 'Puttense cinayeti davasının' müfettişiydi. İki adamın on yıl hapis cezasına çarptırıldığı iyi bilinen bir dava. Öldürülen suç gazetecisi Peter R. de Vries'in çabalarıyla daha sonra bunun yanlış olduğu ortaya çıktı ve ikisi serbest bırakıldı.

Doğu Hollanda Polisi ve Savcılık, KRO-NCRV'ye yanıt vermek istemiyor ve Yargıtay'ın önceki kararından sonra davayı yasal olarak tamamlanmış sayıyor.

Belgeselin yeni bölümünün yayınlanmasından sonra davanın tekrar açılıp açılamayacağı merak konusu.

Kaynak: nos.nl

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.