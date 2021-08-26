Japonya, Moderna aşılarını durdurmaya karar verdi

Japonya, bazı tüplerin içerisinde yabancı madde tespit edilmesinin ardından ülkede Moderna Covid-19 aşılarını durdurmaya karar verdi.

Japonya Sağlık Bakanlığı ve Moderna'nın Japonya'da dağıtımını yapan ilaç şirketi Takeda, birden fazla aşı merkezindeki açılmamış aşı tüplerinde yabancı bir maddeye rastlandığını ve 1.63 milyon doz aşının geçici süreliğini askıya alındığını açıkladı.

Takeda tarafından yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirme üzerine perşembe gününden itibaren üç parti aşı için aşılamayı durdurmaya karar verdik" ifadeleri kullanıldı.

Takeda yetkilileri, Moderna şirketinin konuya ilişkin bilgilendirildiğini ve şirketten acil bir soruşturma talep edildiğini söyledi.

Kirlenmiş aşıyı olan kişilerde herhangi bir olumsuz durum görülmediğini belirten Takeda, tüplerin nasıl ve hangi maddeyle kirlendiğine ilişkin detay vermedi.

Yabancı maddeye gelen üç parti aşıdan birindeki tüplerde rastlandığı ancak önlem olarak diğer iki partinin de askıya alındığı bildirildi.

Hükümet sözcüsü Katsunobu Kato, olumsuz bir durum rapor edilmediğini ancak Moderna aşısı olanların herhangi bir olağanüstü durumda doktora başvurması gerektiğini söyledi.

Japon medyasına göre, şüpheli her 3 aşı partisi de İspanya'da aynı zamanda üretilmişti. Kirlenmiş aşı tüplerinin 39 olduğu ve Japonya'daki 8 aşı merkezinde görüldüğü ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı aşılama programının sekteye uğramaması için alternatif aşı dozlarının sağlanmasında Takeda ile ortak çalışılacağını bildirdi.

Ülkede Delta varyantı vaka sayılarını artırırken nüfusun yaklaşık yüzde 43'ü aşılandı.

Kaynak: Eurotürkçe