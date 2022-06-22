Herkesi şaşırtan fosil: Yumurta içinde yumurta olur mu?

Araştırmacılar, dinozorlar ve hatta genel olarak sürüngenlerde bir ilk olarak, fosilleşmiş bir yumurtanın içinde fosilleşmiş bir yumurta buldular.

Chip'te yer alan habere göre; Bir titanosaurid dinozorundan gelen bu fosil, yumurta kanalı morfolojisine ilişkin ipuçlarını göstererek, bu canlıların muhtemelen ardışık yumurta bırakmaya iyi adapte olmuş kuşlara daha çok benzediğini ortaya çıkarıyor. Ayrıca bu bulgu, bu sauropod dinozor grubunun aynı zamanda, mevcut akrabaları gibi arka arkaya yumurtlama yeteneğine sahip olduğunu da gösterebilir.

Bu nadir ve önemli bulgu, Orta Hindistan'ın batısındaki Madhya Pradesh'teki Üst Kretase Lameta Formasyonu'ndan geliyor ve Scientific Reports dergisinde yayınlanan bir makalede ayrıntılı olarak anlatılıyor. Araştırmacıların makale içerisinde belirttiklerine göre Padlya köyü yakınlarında 52 yuva titanosaur sauropod buldular ve Dinozor Fosilleri Ulusal Parkı Bagh'ta yumurtayı ortaya çıkardılar.

Sauropod dinozor yuvalarından biri, iki kat kabuk içerdiği tespit edilen yumurta içinde yumurta da dahil olmak üzere 10 yumurta içeriyordu. Bu özel yumurta, bu dinozorların üreme yöntemleri ve ilgili organların morfolojisi hakkında ortaya çıkardığı ipuçları sebebiyle büyük önem taşıyor.

Deniz kaplumbağaları gibi sürüngenler, yumurtalarını genel bir rahimden tek bir hamlede bırakırlar ve tek bir seansta yüzlerce yumurta bırakabilirler. Kuşlar ise özel bir rahme sahiptir ve bir yumurtayı bir sonraki üzerinde çalışmaya başlamadan önce bırakır ve bunun bu deforme olmuş çift yumurtaların oluşumuyla bağlantılı olduğu düşünülüyor.

Bu yeni bulgu, yumurta içi yumurta patolojisinin kuşlara özgü olmadığının ve sauropodların diğer arkozorlarınkine çok benzer bir üreme davranışını paylaştığını öneriyor.