Dizi ilk bölümüyle izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. 21 Haziran Salı günü yayın hayatına başlayan dizide Erdal Özyağcılar, Özlem Türkad, Merih Öztürk ve Emre Bey gibi isimler yer alıyor. 'Vardar Nehri'nin ikiye böldüğü Üsküp şehrinin bir tarafında Makedonlar, diğer tarafında Arnavutlar ve Türklerin hayatlarını konu alan dizide Ertan ve Jovanka'nın imkansız aşkı anlatılacak. TRT 1 ekranlarında ekrana gelen Balkan Ninnisi dizisi çekildiği ülke ve illerde izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Balkan Ninnisi konusu nedir? Balkan Ninnisi oyuncuları kimdir? Balkan Ninnisi nerede çekiliyor?

TRT1'in yeni dizisi Balkan Ninnisi ilk bölümü ile ekrana geldi. Doğan Ümit Karaca'nın yönettiği dizinin başrollerini Erdal Özyağcılar üstleniyor. Vardar Nehri'nin iki yakasında; bir Türk ve bir Makedon sevgisi ekrana yansıyacak. yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca ve Volkan Kapkın üstlendiği Balkan Ninnisi Salı akşamları ekranlarda olacak. Peki, Balkan Ninnisi konusu nedir? Balkan Ninnisi oyuncuları kimdir? Balkan Ninnisi nerede çekiliyor?

Balkan Ninnisi konusu nedir?

Vardar Nehri'nin ikiye böldüğü Üsküp kentinde, nehrin bir tarafında Makedonlar; Diğer tarafta Türkler ve Arnavutlar yaşıyor. İki yakayı birbirine bağlayan Taş Köprü adlı köfteciyi Süleyman Usta ve ailesi işletiyor. Ailenin iki oğlundan biri olan Ertan; Üniversiteden mezun olduktan sonra memleketine döner. Öte yandan annesi Elena'nın baskısıyla Viyana'da siyaset bilimi okuyan ve Ertan gibi şehre dönen Jovanka; Her detayı kendi iradesi dışında planlanmış, istemediği bir hayatla karşı karşıya kalacaktır. Jovanka, annesi Elena'nın otoritesinden kurtulup kendi hayatı için uğruna mücadeleye girişeceği kısmın başındadır.

Balkan Ninnisi oyuncuları kimdir?

Usta isimleri Erdal Özyağcılar ve Özlem Türkad'ın, başrolleri Emre Bey ve Merih Öztürk'le paylaştığı dizide, Hakan Boyav, Can Kolukısa, Suzan Akbelge, Sarp Bozkurt, Gözde Çığacı, Deniz Gürkan, Emine Halil, Burak Rahman, Süleyman Kara, Kaan Turgut, Bennu Şahin ve Erman Saban dizide rol alıyor.

Balkan Ninnisi nerede çekiliyor?

TRT1 ekranlarında yayınlanan Balkan Ninnisi Mayıs ayında Üsküp'te çekimlerine başladı. Dizinin ilerleyen bölümlerinin çekim yerleri ise şimdiden merak konusu oldu.