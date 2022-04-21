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Harari: “insanları uyuşturcu ve bilgisayar oyunlarıyla meşgul tutmalıyız”

İsrailli Yazar ve Tarih Profesörü Yuval Noah Harari, 'COVID-19 BÜYÜK SIFIRLAMA' başlığı altında katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalar tepki çekti.

34 Dakika Önce
2022-04-21 09:29:36
Harari: “insanları uyuşturcu ve bilgisayar oyunlarıyla meşgul tutmalıyız”

Sapiens kitabının yazarı İsrailli Yazar ve Tarih Profesörü Yuval Noah Harari, "Bu kadar çok insanı ne yapacağız?" sorusuna verdiği ilginç cevap tartışmalara ve tepkilere yol açtı.

Sunucunun, "21. yüzyılın politik ve ekonomik sorusu; Bu kadar çok insanı ne yapacağız? - Kitabınızda bir cevabınız var mı?" sorusuna ise İsrailli yazar Harari, şöyle cevap verdi:
"En azından uyuşturucularla ve bsayar oyunları ile mutlu ve (meşgul) tutmalıyız."

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Yuval Noah Harari kimdir?

Dünyaca ünlü İsrailli tarih profesörü olan Yuval Noah Harari 1976 yılında dünyaya geldi. Seküler Doğu Avrupa kökenli bir Yahudi ailenin çocuğu olan Harari Haifa'da büyüdü. Kudüs İbrani Üniversitesi'nde lisans ve yüksek lisans eğitimi alan yazar, 2002 yılında da Oxford'da doktorasını yaptı. Yazar, İsrail'de yasal olmaması nedeniyle kocası Itzik Yahav ile Kanada'da evlendi.

Lisans ve yüksek lisansını yaptığı Kudüs İbrani Üniversitesi'nin Tarih Bölümünde öğretim görevlisi olarak ders veren yazar, küçüklüğünden beri gerçekte neler olup bittiğini anlamaya çalışıyordu. Kim olduğumuz, bu dünyada ne yaptığımız, yaşamın ne demek olduğu gibi insanoğlunun en temel sorularını sorgulayarak gerçeğe ulaşmak için çaba sarf eden yazar, toplumun genel olarak kabul ettiği hiçbir şeye inanmak zorunda olmadığını belirtiyor.

Dünya Tarihi, Ortaçağ Tarihi ve Askeri Tarih konularında uzmanlaşan yazarın, bu konular hakkında yaptığı çalışmaları kitap olarak yayımlandı. Ayrıca, makro-tarihsel sorular üzerinde yoğunlaşan Yuval Noah Harari Türkiye'de “Hayvanlardan Tanrılara: Sapiens” adlı kitabıyla çok satanlar arasına girerek adından söz ettirdi. 20 farklı dile çevrilen eser sadece Türkiye'de değil dünyada da en çok satanlar arasında yer aldı. Harari “Hayvanlardan Tanrılara: Sapiens”te, insanoğlunun tarihi gelişimini bedensel evrimlerden ziyade daha çok insanlığın zihinsel evrimleri üzerinde durarak anlatıyor.

Yazar, Türkçe'ye çevrilen bir diğer eseri ise “Homo Deus: Yarının Kısa Bir Tarihi” kitabında ise kehanetlerden çıkarımlar yaparak insanlığı gelecekte nelerin beklediğini anlatmaya çalışıyor.

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