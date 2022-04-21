Sarmat balistik füzesi özellikleri nedir? Sarmat füzesi menzili ne kadar? Rusya Ukrayna'yı işgale kalkışmasıyla tüm dünyanın tepkisine neden Rusya Sarmat balistik füze denemesi yaptığını duyurdu. Tek bir sarmat füzesinin 24 nükleer savaş başlığı taşıyabileceği belirtiliyor. Rusya'nın denediği füzenin özellikleri ve menzili merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte 2022 Sarmat balistik füzelerine dair detaylar...

Sarmat balistik füzesi özellikleri nedir? Sarmat füzesi menzili ne kadar? Rusya Ukrayna'yı işgale kalkışmasıyla tüm dünyanın tepkisine neden Rusya Sarmat balistik füze denemesi yaptığını duyurdu. Tek bir sarmat füzesinin 24 nükleer savaş başlığı taşıyabileceği belirtiliyor. Rusya'nın denediği füzenin özellikleri ve menzili merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte 2022 Sarmat balistik füzelerine dair detaylar...

Rusya'dan korkutan bir hamle daha geldi... Rusya yeni Kıtalararası balistik füze denemesi gerçekleştirdi. Bu denemenin ardından açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Sarmat füzesi Rusya'yı tehdit etmeye çalışanlara düşünecek bir şeyler verecek" diye konuştu. Putin bu füzeler için "gökten yağan meteorlar gibi olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Sarmat balistik füzesi özellikleri nedir

Rusya, 1988'den beri envanterinde bulundurduğu, Batılı devletlerin "Şeytan" olarak nitelendirdiği kıtalararası balistik füze Voyevoda'nın yerine koymak üzere Sarmat'ı geliştirdi.

RS-28 Sarmat Rus yapımı bir MIRV ağır termonükleer kıtalararası balistik füzedir. Füze, geliştirilme aşamasında olup eskiyen R-36M füzelerinin yerini alması planlanmaktadır.

Tek bir sarmat füzesinin 24 nükleer savaş başlığı taşıyabileceği belirtiliyor.

Sarmat'ın taşıdığı "avangard" adı verilen başlıklar da rota değiştirerek hava savunma sistemlerinden kurtulabiliyor.

Ruslar tek bir sarmat füzesini engellemek için 500 uçaksavar füzesi gerektiğini öne sürüyor.

Sarmat'ın, yaklaşık 200 tonluk ağırlığı ve kısa süreli aktif uçuş özellikleriyle mevcut füze savunma sistemleri tarafından engellenmesinin imkansız olduğu ileri sürülüyor.

Sarmat füzesi menzili ne kadar?

Askeri uzmanlar, Sarmat'ın 11 bin ila 18 bin kilometrelik bir menzile sahip olduğunu belirtiyor.

2010'dan beri üzerinde çalışılan, Voyevoda'dan daha fazla nükleer başlık taşıyabilen, daha yüksek menzile sahip füzenin, Kuzey ve Güney Kutuplarını geçerek hedefe ulaşabilme kabiliyeti bulunuyor.

.