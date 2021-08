Halkbank Davası'nın Başsavcılığı'na kritik atama

ABD Başkanı Biden, Damian Williams'ı New York Güney Bölgesi Başsavcılığı’na aday gösterdi. Williams, Rıza Sarraf davasının ve ABD’nin İran’a yönelik ambargosunu delmek ve kara para aklamak suçlamalarıyla halen sanık olarak yargılanan Halkbank davasının da başsavcılığını yürütecek.

ABD Başkanı Joe Biden, Damian Williams'ı New York Güney Bölgesi Başsavcılığı'na aday gösterdi. Williams yaklaşık on yıldır çalıştığı büroda, öncelikli olarak sermaye piyasası yolsuzluklarının soruşturmalarına liderlik edecek.

Williams, onaylandığında, ABD'nin en önemli başsavcılık görevine atanan ilk siyah Amerikalı olacak. Kritik göreve aday gösterilen Williams'ın görevine asaleten başlaması için ABD Senatosu'nun onayı gerekiyor. Williams'ın atanması için gereken oyu alacağı tahmin ediliyor.

Bharara'dan sonra ilk kez atanmış bir başsavcı görev yapacak

11 Mart 2017 tarihinde eski Başsavcı Preet Bharara'nın eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından görevinden alınmasının ardından uzun bir süre vekaleten savcı yardımcıları tarafından yönetilen ülkenin en kritik ve önemli makamına onaylanırsa ilk kez asaleten yeni bir başsavcı atanmış olacak. New York Güney Bölgesi Başsavcılığı görevine atanacak Williams'ın sermaye piyasalarındaki yolsuzluklar ve dolandırıcılık soruşturmalarında uzman olduğu belirtiliyor.

“Sarraf davasında yeni gelişmeler olabilir”

Williams'ın asaleten göreve başlamasıyla Rıza Sarraf davası ve aynı davada sanık olarak yargılanan Halkbank davasında önemli gelişmeler olabileceği öne sürüldü.

Hakkındaki suçlamaları kabul ederek, eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın New York'taki federal mahkemede yargılandığı duruşmalarda tanık olan Sarraf'ın hakkında verilecek ceza henüz belirlenmedi.

Sarraf davasında, aralarında Türkiye'deki birçok siyasi isim ve bürokratın da bulunduğu, çoğunluğunda Rıza Sarraf'ın itiraflarının olduğu iddia edilen 50'den fazla gizli dosya bulunuyor.

VOA Türkçe'nin Sarraf davasını yakından takip eden hukukçulardan elde ettiği bilgiye göre, eski Başsavcı Bharara'dan sonra kritik göreve ilk kez asaleten yeni bir başsavcının atanması Sarraf davasında yeni gelişmeler ve ilerlemeler olabileceği anlamına gelebilir.



New York Güney Bölgesi Başsavcılığı'na, ABD Başkanı Biden tarafından aday gösterilen Williams, aralarında eski Başkan Trump ve şirketlerine yönelik açılan hassas davaların da başsavcılığını yapacak.



Rıza Sarraf davasında altıncı başsavcı

Williams, Senato onayıyla görevine atanırsa Sarraf davasını yürütecek altıncı başsavcı olacak. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın seçildikten sonra birlikte çalışacağını açıkladığı Bharara'nın, 2009 yılından beri yürüttüğü başsavcılık görevine sürpriz bir şekilde 11 Mart 2017 tarihinde Adalet Bakanlığı tarafından son verildi. Bharara'nın yerine vekaleten yardımcısı Joon Kim getirildi. Eski ABD Başkanı Trump'ın atadığı yeni başsavcı Geoffrey Berman, 3 Ocak 2018 tarihinde görevi Joon Kim'den devraldı.



Trump, kendi atadığı Başsavcı Berman'ı, 22 Aralık 2020 tarihinde kovduğunu açıkladı. Berman'ın yerine geçici olarak Craig Carpenito getirildi. Trump yönetimi daha sonra bu göreve 2020 yılının Haziran ayında halen görevde olan Audrey Strauss'u vekaleten atadı.



Damian Williams kimdir?

Damian Williams, halen New York Güney Bölgesi Başsavcılığı'nda beyaz yaka suçlarını araştırmak için güvenlik güçleriyle birlikte çalışan bir savcı ekibini yönetiyor.



Williams, New York Güney Bölgesi Başsavcılığı'nda 2018 yılına kadar Başsavcı Yardımcısı olarak görev yaptı. Williams bu görev süresi boyunca New York Borsası'nda içeriden bilgi ticareti, finans suçları, menkul kıymet sahtekarlıkları ve rüşvet gibi davalarda aralarında çok sayıda siyasi ismin de bulunduğu kişilerin yargılanmasını sağladı.



40 yaşındaki Williams, Biden'ın yeni atadığı Adalet Bakanı Merrick Garland'ın temyiz hakimliği sırasında bir süre katibi olarak da görev yaptı. Savcı Williams, ayrıca son zamanlarda iki yüksek profilli kamu yolsuzluğu davasında önemli rol oynadı.



Brooklyn'de Jamaika'dan göç etmiş bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Williams, Harvard Üniversitesi ve Yale Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenim gördü.



New York Güney Bölgesi Başsavcılığı neden önemli?

New York Güney Bölgesi Başsavcılığı, ABD'nin en önemli başsavcılık bölgesi olarak nitelendiriliyor. Görev bölgesinde aralarında Wall Street'in de bulunduğu Manhattan'ın yanı sıra yedi ayrı bölge daha yer alıyor. New York Güney Bölgesi Başsavcılığı'nın yetki alanına Bronx, Westchester, Putnam, Rockland, Orange, Dutchess ve Sullivan bölgeleri de giriyor.



New York Güney Bölgesi Başsavcılığı, ülkenin en karmaşık ve siyasi açıdan hassas soruşturmalarıyla tanınıyor.



Birçok uluslararası soruşturmanın yürütüldüğü, siyasilerin, beyaz yakalıların ve Wall Street davaları ile tanınan bu bölgede, adları bir dönem efsaneleşen Preet Bharara, Rudy Giuliani ve James Comey gibi önemli isimler görev yaptı.

