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TIMETURK / DÜNYA / ABD istihbaratına göre Taliban, 90 gün içinde Kabil'i alabilir

ABD istihbaratına göre Taliban, 90 gün içinde Kabil'i alabilir

Reuters haber ajansı, ABD istihbaratlarında Taliban'ın Afganistan'da başkent Kabil'i 30 gün içinde ablukaya alabileceği ve 90 gün içinde de ele geçirebileceği yönünde tahminler olduğunu bildirdi.

3 Saat Önce
2021-08-12 06:29:15
ABD istihbaratına göre Taliban, 90 gün içinde Kabil'i alabilir

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Reuters haber ajansı, ABD istihbaratlarında Taliban'ın Afganistan'da başkent Kabil'i 30 gün içinde ablukaya alabileceği ve 90 gün içinde de ele geçirebileceği yönünde tahminler olduğunu bildirdi.

Ajans, söz konusu tahminleri bir ABD savunma yetkilisinin ABD istihbaratlarına atfen yaptığı açıklamalara dayandırdı.

Çarşamba günü Reuters'a konuşan ve isminin yayımlanmasını istemeyen bir ABD'li yetkili, Kabil'in ne kadar süre dayanabileceğine ilişkin söz konusu değerlendirmenin, ABD'nin bölgeden ayrılmasının ardından Taliban'ın edindiği hızlı kazanımlarının bir sonucu olduğunu söyledi.

Bunun önceden belirlenmiş bir sonuç olmadığının altını çizen yetkili, Afgan güvenlik güçlerinin sağlayacağı başarıyla resmin tersine değişebileceğini belirtti.

Ajans, üst düzey bir AB yetkilisinin de Salı günü yaptığı açıklamada, Taliban'ın şu anda ülkenin yüzde 65'ini kontrol ettiğini yazdı. Haberde AB yetkilisi, Taliban'ın en az 11 eyalet başkentini de ya ele geçirdiğini ya da almakla tehdit ettiğini ifade etti.

Reuters ayrıca aynı haberinde Batılı bir güvenlik yetkilisinin de, Taliban saldırılarından kaçan çok sayıda insanın başkent Kabil'e kaçtığı yönündeki görüşlerine de yer verdi.

Ajans, yetkilinin Kabil'e kaçanlar arasında Taliban güçlerinin olup olmadığının tam olarak kestirilemediğini aktardı.

Taliban, ABD'li askeri birliklerin Afganistan'dan ayrılmaya başlamasının ardından ilerleyişini sürdürüyor. Örgüt, 9 vilayeti Afgan hükümet güçlerinden ele geçirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Taliban saldırıların 2020 anlaşmasının ruhuna aykırı olduğunu söyledi.

Çarşamba günü yaptığı basın toplantısında Price, Taliban'ın "kalıcı ve kapsamlı bir ateşkes" için barış müzakareleri yürütme taahhüdünde bulunduğunu ancak mevcut tablonun bu taahhüde aykırı olarak ilerlediğini vurguladı:

"Tüm göstergeler Taliban'ın bunun yerine bir savaş zaferi peşinde olduğunu gösteriyor."

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Afganistan'daki çatışmaların yeni bir insani krize neden olacağı uyarısında bulundu.

Taliban'dan, saldırılarına son vermesini ve müzakere masasına dönmesini isteyen Bachelet, "Tüm taraflar müzakere masasına dönmediği ve barışçıl bir siyasi anlaşmaya varılmadığı sürece, çok sayıda Afgan için zaten çok kötü olan durum daha da kötüleşecek" dedi.

BM, geçtiğimiz ay içerisinde binden fazla sivilin öldürüldüğünü ve 4 bin 42 yaralının da Kızılhaç bünyesinde tedavi edildiğini duyurdu.

Sivillerin hedef alındığını yalanlayan Taliban Sözcüsü Süheyl Şahin ise Çarşamba günü yaptığı açıklamada, operasyonların büyük bir titizlik ve dikkatle yürütüldüğünü söyledi.

Kaynak: BBC Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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