Güney Geçiş Konseyi'nin kayda değer ilerlemesi ve Yemen'deki siyasi sahnede yaşananlar

Çatışmaların gölgesinde bir yaşam süren Yemen'de siyasi akımların ve geleneksel siyasetçilerin kendi çıkarlarını ulusal çıkarlardan daha önce tutması yüzünden ülkenin huzur bulması için yapılan bütün çalışmalar baltalanmış durumda. Bu da Yemen'de bir barış krizine kapı aralamış durumda

Yemen krizinin seyrinde önemli bir rol oynadıktan sonra, ülkedeki savaşın rahminden çıkarak İran destekli Husilere karşı savaş alanında başı çeken iki unsurdur.

Ggüney Konseyi direnişinin komutanı Tümgeneral Aidarous el-Zubaidi ve ulusal direnişin liderliğini yapan Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in yeğeni Tuğgeneral Tarık Muhammed Abdullah Salih bu süreçte ön planda olan iki önemli figürdür.

Yemenli siyasi uzmanlara göre, Güney Geçiş Konseyi'nin liderleri, İran destekli Husileri ülkenin güney şehirlerinden ve özellikle de ilan edilen Aden'de mağlup etmesinin ardından Güney Yemen'deki şehirlerde geniş bir popülerlerlik kazanmış durumda.

Geçiş Konseyi Başkanı Aidarous Al-Zubaidi, Aden, Al-Dhalea, Lahj ve Abyan vilayetlerinde Husilere karşı yürütülen savaşlara öncülük eden komutanlardan.Birkaç gün önce, "Güney Devleri Tugayları"na bağlı güçler Geçiş Konseyi, Yemen'deki askeri durumu yeniden belirleyip Shabwa vilayetindeki stratejik alanlarda Husileri yenmeyi başardı. Petrol açısından zengin olan ve Arap Denizi'ne bakan eyalet tamamen güvence altına alındı. Fakat Husiler, petrol zengini Ma'rib bölgesini kontrol etmeye devam ediyor.

Güney Geçiş Konseyi, Kasım 2019'da Yemen hükümeti ile Riyad Anlaşması'nı imzaladıktan sonra, halk desteği ve askeri varlığından dolayı Yemen krizinde Siyasi Konseyin uluslararası tanınırlığı gibi konularda önemli bir oyuncu haline geldi.

Riyad Antlaşmasının imzalanmasının ardından Güney Geçiş Konseyi liderleri ile büyük ülkelerin Yemen büyükelçileri arasında tekrarlanan görüşmelerde Konsey, Yemen'de önemli bir rol oynayabilecek ana bileşenlerden biri olarak tanımlandı. Birkaç gün önce, Geçiş Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Fadel Al-Jaadi, ABD'nin Yemen büyükelçisi Richard Oppenheim ile geçici başkent Aden'de, en son siyasi ve ekonomik koşulları ve çabaları koordine etme mekanizmalarını ve Konseyin “ekonomik koşulları iyileştirmek” ve Güneydeki ve kurtarılmış şehirlerdeki istikrarı yeniden sağlamak için yapılması gerekenleri görüştü.

Güney Yemen'de ortaya çıkan Güney Geçiş Konseyi'nin bir benzeri de, 2018'de kurulan Kuzey Ulusal Direniş'idir. Bu direniş Bab el-Mendeb'in bulunduğu Yemen'in batı kıyısındaki dünyanın en önemli su yolu olan boğazda Husilere karşı saha ilerlemelerini durdurduktan sonra sonra etkisini artırdı.

Ulusal Direniş Güçleri, Güney Konseyi Tugayları ile birlikte, Hudeyde vilayetine bağlı birçok ilçeye kadar Taiz vilayetindeki sahil ilçelerini özgürleştirmeyi başardı ve daha sonra güçlerin elde ettiği saha kazanımlarını siyasi alanda da korudu. İran destekli Husilere karşı savaşa öncülük edenlerin bu askeri başarı, Yemen hükümet güçlerini ve uluslararası kabul görmüş meşruiyeti aşındıran yolsuzluğun ve kuzeyde bir Yemen siyasi gücünün yokluğunun bir sonucu olarak hüküm süren bir hayal kırıklığı durumunun ardından, ulusal direnişi kuzey Yemen'de yeniden desteğini artırır hale geldi.

Yemenli bir siyasi kaynak, Ulusal Direniş'in merhum lideri Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in halk dengesinden de yararlanıldığını belirterek, Ulusal Direnişin lideri olan kardeşinin oğlu, kendisine yakınlığının yanı sıra geniş bir liderlik yelpazesine sahip biri olarak nitelendirdi.

Ulusal Direniş Güçleri içerisinde, çoğu Yemen ordusunun en güçlü teşkilatları arasında sayılan Cumhuriyet Muhafızları ve Özel Güvenlik Güçlerinden oluşan yüksek eğitimli subay ve personel bulunuyor. Ulusal Direniş, lideri Tuğgeneral Tarık Salih başkanlığında 2020 yılı Mart ayında Siyasi Büro kurup üye sayısı bakımından üçüncü olan Temsilciler Meclisi'nde bir parlamento bloğu oluşturarak askeri dengesini güçlendirdi.

Aynı askeri kaynağa göre, "Güney Geçiş Konseyi ve Ulusal Direniş öncülüğünde Yemen'deki siyasi alanda bir gerilemenin yanı sıra, siyasetçilerin devlet koridorlarında yaygın yolsuzluklara da bulaştığını yaygın bir kanaat. .