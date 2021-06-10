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Fransız Alpleri'ndeki 'kanlı buzullar' korkuttu

Fransız Alpleri'ndeki buzullar, bilim insanlarının kötüye giden iklim krizinin bir göstergesi olarak nitelediği, kana benzeyen ve kilometrelerce karı katliam alanları gibi gösteren kırmızı lekelerle kaplandı.

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10.06.2021 12:07:25
Fransız Alpleri'ndeki 'kanlı buzullar' korkuttu

Fransız Alpleri'ndeki buzullar, bilim insanlarının kötüye giden iklim krizinin bir göstergesi olarak nitelediği, kana benzeyen ve kilometrelerce karı katliam alanları gibi gösteren kırmızı lekelerle kaplandı.

Frontiers in Plant Science adlı bilimsel dergide yayımlanan yakın tarihli bir çalışma, kızıl lekeler ortaya çıkaran ve "buzul kanı" denilen fenomenin, çevreyi kirleten maddelerle etkileşime giren mikroalgler ve iklim değişikliğinden kaynaklandığını belirtti.

Fransa'nın Grenoble kentinde bir grup bilim insanı kırmızı kara neden olan ve “iklim değişikliğinin muhtemel göstergeleri” olarak görülebilecek alp alglerini anlamak için dağlarda, deniz seviyesinden yaklaşık bin ila 3 bin metre yükseklikte, AlpAlga adlı bir çalışma yürüttü.

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LiveScience'ın aktardığına göre, AlpAlga konsorsiyumunun koordinatörü Eric Maréchal, okyanuslarda, göllerde ve nehirlerde yaşayan mikroalgler gibi kardaki mikroalglerin de dağlık bir ekosistemin besin ağının temelindeki canlılardan olduğunu ve iklim değişikliği ve kirlenmeyle benzer şekilde tepkiye girmesinin muhtemel olduğunu söyledi. Maréchal aynı zamanda Fransa'nın Grenoble kentindeki araştırma merkezi Hücresel ve Bitkisel Fizyoloji Laboratuvarı'nın direktörü.

Maréchal, karı kırmızıya dönüştüren alglerin aslında yeşil alg olduğunu söyledi. Adından da anlaşıldığı üzere yeşil algler yeşildir ama ısınan hava onları antioksidan işlevi gören turuncu veya kırmızı bir pigment üretmeye teşvik eder. Bu pigmentler onları yoğun ışık ve ultraviyole radyasyonun zararlı etkilerinden koruyan bir tür güneş kremi gibidir.

Karın renklenmesi bilim insanlarının bildiği bir fenomen çünkü daha önce de belirli alanlar ısınmaya devam ettikçe soğuk bölgelerde de renkli örtüler tespit edilmişti. Ne var ki bu mikroorganizmalara ilişkin gizemler hâlâ çözülmeyi bekliyor. AlpAlga projesi vasıtasıyla araştırmacılar iklim değişikliğinin biyo-işareti olup olmadıklarını anlamak için bu organizmaları inceliyor.

Maréchal, LiveScience'a "Algler muhtemelen iklim değişikliğinin işaretleri" dedi ve mikroalg büyümesinin karbondioksit seviyelerinin artmasını ve çevrede buna bağlı gerçekleşen değişiklikleri yansıttığını ekledi.

LiveScience, çalışma yazarı Maréchal'ın "Hayatım boyunca ekosistemlerin yüzlerce değil, onlarca yıl ölçeğinde yok olduğunu gördüm" dediğini aktardı.

Kaynak: Independent Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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