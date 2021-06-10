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Çamlıca Kulesi hafta sonu açık mı? Çamlıca Kulesi kaça kadar açık?
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Çamlıca Kulesi hafta sonu açık mı? Çamlıca Kulesi kaça kadar açık?

Çamlıca Kulesi hafta sonu açık mı? Ziyaretçilere eşsiz İstanbul manzarası sunan Çamlıca Kulesi'nin hafta sonu açık olup olmayacağı araştırılıyor. Kademeli normalleşme kapsamında hafta sonu sokağa çıkma saatleri güncellendi. Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Cumartesi günü Çamlıca Kulesi'ne gitmek isteyenler Çamlıca Kulesi hafta sonu açık mı? Çamlıca Kulesi kaça kadar açık? gibi soruları soruyor. Cumartesi günü Çamlıca Kulesi açık mı? Çamlıca Kulesi çalışma saatleri belli oldu. Yapılan açıklamada kule sabah 10.00'da açılıyor ve akşam 21.00'de kapanıyor.

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10.06.2021 11:35:07
Çamlıca Kulesi hafta sonu açık mı? Çamlıca Kulesi kaça kadar açık?

İstanbul'un yeni simgesi Çamlıca Kulesi geçtiğimiz haftalarda açılmıştı. Kademeli normalleşme kapsamında hafta sonu sokağa çıkma saatleri güncellendi. Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Cumartesi günü Çamlıca Kulesi'ne gitmek isteyenler Çamlıca Kulesi hafta sonu açık mı? Çamlıca Kulesi kaça kadar açık? gibi soruları soruyor. Cumartesi günü Çamlıca Kulesi açık mı? Çamlıca Kulesi çalışma saatleri belli oldu. Yapılan açıklamada kule sabah 10.00'da açılıyor ve akşam 21.00'de kapanıyor.

İstanbul'un yeni simgesi Çamlıca Kulesi geçtiğimiz haftalarda açılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılıı yapılan Küçük Çamlıca Televizyon ve Radyo Kulesi içeriğinde barındırdığı sosyal tesisler, seyir terası, restoran ve kafelerle İstanbulluların sıkça gittiği yerlerden biri olacak gibi görünüyor. 

Çamlıca Kulesi'nin açılışının yapılmasının ardından vatandaşlar kulenin hangi günlerde açık olduğunu araştırmaya başladı. Hafta sonu seyahat kısıtlamalarını da gevşemesiyle Çamlıca Kulesi'nin hafta sonu (cumartesi-pazar) günlerinde açık olup olmayacağı merak ediliyor. Peki Çamlıca Kulesi hafta sonu açık mı? Çamlıca Kulesi kaça kadar açık?

Çamlıca Kulesi hafta sonu açık mı?

Çamlıca Kulesi'nin çalışma saatleri açıklandı. Çamlıca Kulesi Cumaretesi günleri açık olacak. Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması olduğundan dolayı pazar günü kapalı olacak. Ancak ilerleryen günlerde pazar günü sokağa çıka yasağı kaldırılırsa Çamlıca Kulesi'de pazar günü açık olabilir.

Çamlıca Kulesi kaça kadar açık?

Çamlıca Kulesi sabah 10.00'da kapılarını açacak akşam 21.00 arasında ise kapanacak. Bu saatlerde sokağa çıkma yasağı kısıtlamalarında yaşanacak güncellemeye göre değişebilir. 

Çamlıca Kulesi ücretleri ne kadar?

Seyir terası ücreti: Girişler için tam 60 TL, indirimli ise 30 TL olarak belirlendi.

Kahvaltı ücreti:  Çamlıca Kulesi'nde 2 kişilik serpme kahvaltı, fiyatı 180 liradan menüye kondu. Hızlı kahvaltı tabağına ise 70 lira fiyat biçildi. Belirtilen fiyatlar da tartışmalara neden oldu.

Çay ücreti: Çayın fiyatı 10 lira olarak belirlendi.

Türk kahvesi fiyatı: Kulede bir fincan Türk kahvesi 20 lira.

Meşrubat fiyatları: Coca Cola, Fanta, ayran gibi soğuk içecekler 18 lira olarak fiyatlandı. Limonatanın fiyatı, 22 lira oldu. Taze sıkma meyve suları kategorisinde portakal ve havuç suyunun fiyatı menüde 30 lira olarak yer aldı. Yeşil elma suyu 33, portakal, elma ve havuçtan oluşan karışık meyve suyu da 39 lira.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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