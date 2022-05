Finlandiya NATO üyeliği hakkında kararını verdi

Finlandiya hükümeti, NATO üyeliğine başvurmaya karar verdiğini açıkladı.

Moskova'dan gelen tehditlere rağmen Finlandiya hükümeti, NATO üyeliğine başvurmaya karar verdiğini açıkladı.

Finlandiya'nın NATO'ya katılım durumunda, bu iki ülke, Antlaşma'nın 5. Maddesi'nde öngörülen ortak güvenlik garantisi kapsamında olacak. İkincisi, bir üyeye karşı herhangi bir saldırı, tüm üye ülkelere saldırı olarak kabul edilecek. Böyle bir senaryoda, her iki ülke de, NATO üyesi ülkelerden yardım talep edebilecek. Ayrıca, Finlandiya ve İsveç, nükleer bir güç olan Rusya'ya karşı, NATO'da bulunan üç nükleer güç ABD, İngiltere ve Fransa'nın nükleer şemsiyesinden faydalanacak.

NATO'da, Finlandiya kararı uzun süredir hazırlanıyor ve bekleniyordu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fin hükümetinin ortak açıklamasını anında destekleyen açıklamalar yayınladı. ABD Senatosu'ndan yetkililer de bu üyeliği destekleme sözü verdi. Ancak karşı cephede ilk ses Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, Yunanistan'da olduğu gibi yeni bir hata yapılmasına karşı olduklarını belirterek, "İskandinav ülkeleri ne yazık ki terör örgütlerinin adeta misafirhanesi gibi" sözleriyle bu karara karşı olduklarını dile getirdi. Finlandiya ve İsveç hükümetleri, Ankara ile temasa geçerek konuyu görüşeceğini açıkladı.

Finlandiya, Rusya ile 1300 kilometrelik ortak sınırı paylaşıyor. Bu AB'nin Rusya ile olan en uzun sınırı. Bu nedenle Atlantik Paktı'na katılması, NATO sınırlarını Rusya sınırına kadar taşımak anlamına geliyor. Bu sembolik değişim son derece etkin bir şekilde NATO'nun askeri gücünü pekiştiriyor. Finlandiya, küçük nüfusuna rağmen modern ve aktif bir orduya sahip. Bir taraftan tarafsızlık doktrinini uygularken, diğer taraftan da ordusunu sürekli canlı tutmayı ve modernize etmeyi ihmal etmedi. Avrupalı askeri uzmanlar hep şaka yollu, "Avrupa'da iki ülke her an savaşa hazırdır. Finlandiya ve İsviçre. Onlarla şaka yapmaya gelmez" diyerek bu durumu anlatır. Finlandiya, her an harekete geçirebilecek ve silahlandıracak 1 milyon rezerv askeri güçlük donanıma sahip.

Rusya'nın Kırım'ı ilhak ettiği 2014 yılından bu yana NATO ile yakın işbirliğine giren ülkede halkın yalnızca yüzde 25'i NATO üyeliğini destekliyor; Finlandiya'nın tarafsız kalması gerektiğini savunuyordu. Ukrayna savaşından sonra bu durum tümüyle tersine döndü, bu hafta başında yapılan son anket halkın yüzde 76'sının NATO üyeliğine destek verdiğini ortaya koydu.

