Habertürk yazarı Karaca'dan Canan Kaftancıoğlu'na övgü

Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili kararını 'siyasi' olarak niteleyen Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca, 'Bence tüm bu hasletler pek çok erkekte yok, ve bunlar ulu devletimizin erkeklerini çok sinirlendiriyor' dedi.

Habertürk gazetesi yazarı Nihal Bengisu Karaca, Yargıtay 3. Dairesi'nin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na tamamı eski tarihli sosyal medya paylaşımları nedeniyle verilen 4 yıl 11 ay 20 günlük hapis cezasını onamasını yorumladı.

"Özeti şudur: Çabucak tahliye olacağı ama başının üzerinde kılıç gibi sallanacak bir ceza verildi. Siyasi hayatı ‘kariyer' olarak tehlikede. Ama Canan Hanım, 'Ben titrlerle, title'larla siyaset yapmıyorum ki' diyor" ifadesini kullanan Karaca, şöyle devam etti:

'RAHAT VE PRATİK'

"Bu iş benim için umudu örgütleme işi. Onu da öyle ya da böyle yaparım diye baktığı mesajını veriyor. Sahiden sıkı bir örgütleme makinesi. İlginç bir kadın. Yargı kararını duyup yol kenarına çektiği araçtan asfalt üzerinde 2 dk video kayıt yapıp sevenlerine ‘korkmayın' tesellisi gönderiveriyor ayak üstü. Rahat ve pratik.

'HİÇ BEL FITIĞI VE SİYATİK OLMAYACAKMIŞ GİBİ BİR ENERJİ'

Ertesi gün kalkıp nikaha gidip gülümseyerek evli çifte mutluluklar diliyor. Hiç bel fıtığı ve siyatik olmayacakmış gibi bir enerji. Bedeni ile kurduğu ilişki, kadınsı değil ama maskülen de değil, zarif. Hep pantolonlu. Motosikletli ve ciddi.

Milliyetçi değil, ulusalcı değil. Kürt meselesi gibi, Ermeni meselesi gibi konu başlıklarında mer'i sistemle senkronize olmayan fikirlere sahip.

Kemalist değil. Gazi Mustafa Kemal dedi de Atatürk demedi mesela, onlar vurdu, Canan durdu, geri adım atmadı. Hakeza daha yakınlarda 'Suriyeliler gitsinnn' diye çıldıran binlerce kişilik bir Twitter space odasında 'Kusura bakmayın da o olmaz, hak var hukuk var' mealinde insani ve rasyonel bir çerçeve çizdi.

'KENDİSİNİ O HALİYLE KABUL ETTİRDİ'

Sistemin partisinde, epey sistem dışı fikirleriyle var olabildi ve kendisini o haliyle kabul de ettirdi. Normalde pek de hoşa gitmeyecek maksimalist ‘iyilik' ‘kötülük' gibi ahlakçı kategorilerle konuşuyor ve bu tam olarak sol gelenekten gelmesiyle ilgili.

'BİRLİKÇİ, BERABERLİKÇİ'

Ama sol çevrelerde çok sık görülen 'Hadi girdiğimiz odadan 8 tane fraksiyon çıkaralım ve zeki görünelim' pozlarına da yüz vermiyor. Birlikçi, beraberlikçi.

Normal bir insanın kürekle dalacağı ön-insan topluluklarıyla sabırlı ve düzgün konuşabilmesi takdir edilesi.

'ULU DEVLETİMİZİN ERKEKLERİNİ ÇOK SİNİRLENDİRİYOR'

Teşkilata verdiği güven hissi ile İstanbul İl Başkanı olarak iyi bir iş çıkardı, 2019 yerel seçimlerinde karınca gibi çalıştı. Bence tüm bu hasletler pek çok erkekte yok, ve bunlar ulu devletimizin erkeklerini çok sinirlendiriyor." .