Filistinlilerden Facebook ve Twitter kararı

İddiaya göre Filistin’deki saldırıları dünyaya duyurmak isteyen sosyal medya kullanıcılarının hesaplarının kısıtlanıyor.

Filistin Medya Merkezi, Filistinli Gazetecileri Destekleme Komitesi'nin katılımıyla, bir dizi Filistinli gazeteci, aktivist ve medya kuruluşu, Facebook ve Twitter'ı protesto etmek için bir kampanya başlattı.

Jinha'dan Refif İslim'in haberine göre kullanıcılar sosyal medya hesapları üzerinde yapılan kısıtlamalara dikkat çekiyor. Bu kampanyanın ardından Filistin'in Londra Büyükelçisi Husam Zomlot sosyal medya şirketleri hakkında “Şirketlerin ahlaki ve hukuki sorumluluklarındaki eksiklikler üzerine” resmi şikayette bulundu.

Filistinli sosyal medya kullanıcılarının yüzde 50'den fazlasının erişim kısıtlamalarına maruz kaldığı iddialar arasında.

Gazze sakinleri ve dünyanın dört bir yanındaki destekçileri, yapılan acımasız saldırıyı ortaya çıkarmak ve sivil yerleşim alanlarını, sağlık tesislerini, kültür merkezlerini ve tarım arazilerinin hedef alındığını göstermek için sosyal paylaşım sitelerinin başlıcaları olan Instagram, Facebook, Twitter gibi ağları kullanıyor.

Filistinli kadın aktivistler Gazze'de olan bitenleri dünyaya duyurmak için kullandıkları sosyal medya ağlarının sık sık ve herhangi bir gerekçe gösterilmeden kapatılmasından rahatsızlık duyuyor. Filistinli kadınlar, İsrail'in burada işlediği savaş suçlarının yanı sıra gayri hukuki görüntüleri yaygınlaştırmak ve dünyaya duyurmak istediklerini kaydediyor.

MASE EL-BİHTETİ ANLATIYOR

Filistinli aktivist kadın Mase EL-Bihteti (24) “Gazze'ye yapılan saldırı, İsrail'in dediği gibi olmuyor. Gecenin geç saatlerinde Gazzelilerin üzerinde soykırım politikaları yürütülüyor ve bunu haber, fotoğraf ve videolar aracılığı ile de duyurmaya çalıştık" diyor.

Mase EL-Bihteti, sosyal medya platformlarında paylaştıkları görüntü ve fotoğrafların kaldırılmasının yanı sıra hesaplarının da kapatıldığını ifade ederek tüm sosyal medya kullanıcılarına kullandıkları hesapların kapatılma riskinin yanı sıra görüş ve düşüncelerini her ne olursa olsun özgürce ifade etmeleri çağrısında bulunuyor.

HENİN FAYİZ'İN TEPKİSİ

Gazze dışında yaşayan ancak Filistinli bir kadın aktivist olarak ülkesinde yaşananlar hakkında konuşan, yazan, bilgi aktaran sosyal medya kullanıcılarından bir diğeri 19 yaşındaki Henin Fayiz. “Gazze, İsrail işgali nedeniyle enkaza dönüştü ve yıkıntıların hakim olduğu bir kent görünümüne sahip artık. Eğer bunu da dünyaya duyuramayacaksak sosyal medya kullanmanın nasıl bir anlamı kalıyor?” diye soruyor.

Gazze'de büyüdüğünü ve Gazze'deki evlerin yıkılma görüntüleri, insanların yerlerinden zorla çıkarılma sahnelerinin kendisine acı verse de dünyaya duyurmak için paylaşımlarda bulunduğunu belirten Henin Fayiz devam ediyor: “Katliam, işgal, şiddet ve şiddet kullanarak gözaltıların yapılması gibi suçların dünyaya duyurulması, gösterilmesi gerekiyor.” Henin Fayiz paylaşılan görüntülerin silinmesinin şiddet içerikli görüntü olduğu ancak yaşananların da gerçek olduğunu gözden kaçırmamak gerektiğini vurguluyor.

AYYA EKİ'NİN ÇAĞRISI

“Sadece iki şeyi paylaştım, biri Gazze'nin bombalanması, diğeri Şeyh Jarah'ın kurtarılmasıydı” diyen

Ayya Eki (22, her iki görüntünün de paylaştığı dakikalar içerisinde silindiğini söylüyor.

Kendisinin paylaştığı görüntülerin silinmesinin ardından kullandığı sosyal medya hesaplarının da kapatıldığına dikkat çeken Ayya Eki “İsrail'e ait web sitelerinin paylaştığı görüntülerin altına yorumlar yazmaya başladım, sonra baktım ki kısa süre sonra onlar da siliniyorlar. İşte bu yüzden Filistinlilerin ülke genelinde ve yurt dışında bu siteleri boykot etmeleri gerekiyor” diyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.