‘Terim’i zorla başkan yapacaklar’

Gazeteci İsmail Küçükkaya, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in teknik direktör Fatih Terim ile ilgili yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Mustafa Cengiz'in yaklaşık 2.5 saat süren basın toplantısı sona erdi! Dün geceyi hastanede geçirdiğini ifade eden Cengiz, Fatih Terim'in kendisini başkanlık makamının üstünde gördüğünü kendisi olduğu sürece Fatih Terim ile sözleşme uzatmayacaklarını açıkladı! Cengiz, 'Eğer Terim özür dilerse o zaman görüşebiliriz.' diyerek deneyimli teknik adama göndermede bulundu.

İSMAİL KÜÇÜKAYA'DAN TEPKİ

Cengiz'in bu sözlerine gazeteci İsmail Küçükkaya twitter hesabından tepki gösterdi.

Küçükkaya mesajında ‘Fatih Terim'i zorla GS Başkanı yaptıracaklar' dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.