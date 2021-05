Filistinli sanatçı Afifi: Filistin direnmeye devam edecek

Kudüs'te İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları sırasında Mescid-i Aksa'yı savunurken başörtüsünden sürüklenerek göz altına alınan Filistinli sanatçı Mariam Afifi, serbest bırakıldıktan sonra yaptığı açıklamada, 'Filistin direnmeye devam edecek' dedi.

Protestolar esnasında tutuklanırken gülümseyen Afifi'nin görüntüleri sosyal medyada çok fazla paylaşılarak direnişin sembollerinden biri haline geldi.

"Güçlü olduğuma inanıyorum çünkü doğru tarafta olduğumu biliyorum"

Instagram üzerinden bir canlı yayına katılan Afifi, İsrail askerlerine neden bir kıza yardım etmeye çalıştığı için kendisine bu kadar öfkeli olduklarını sorarak, "Eğer öfkeliyseniz, zayıf olduğunuzun bilincindesinizdir. Orada gülümserken benim durumum işte buydu. Umurumda değildi öfkeleri, hiç korkmadım. Çünkü bana tavrı onun ne kadar zayıf olduğunu gösterdi. Ben güçlü olduğuma inanıyorum. Çünkü doğru tarafta olduğumu, haklı bir davayı savunduğumu biliyorum." dedi.

Filistin Gençlik Orkestrası'nın üyesi olan Afifi, gülümsediğinde kameraları hiç görmediğini belirterek şöyle devam etti:

"Benim tarafımda orada sadece protestocuları, birlikte protesto yaptığım insanları görüyordum. Onlara bakıyordum ve tanıdığım kişilere gülümsüyordum. Yani orada gülümsemek benimle birlikte olanlara, 'Ben iyiyim, korkmuyorum, güçlüyüm ve gerçekten korkmuyorum. Ben buradaki en güçlü kişilerdenim. Çünkü yaptığım ve inandığım şey doğru olan.' deme şeklimdi. Bunun insani bir olay olduğunu biliyorum. Dünyanın hiçbir yerinde kimse, 'Evinden çık. Çünkü ben burada yaşamak istiyorum' diyen birini kabul etmez. İşte bu yüzden bu insanlığı ilgilendiren bir olay. Herkes bunu bilmeli. Bunun kabul edilebilir bir yanı yok. Siz kabul eder miydiniz?"

"Herkes bu davanın yanında olmalı"

Davalarının sadece Filistinlileri ilgilendirmediğini, uluslararası bir mesele olduğuna dikkati çeken Afifi, tüm insanlığa bu davaya destek olmaları adına çağrıda bulundu.

Afifi, İsrail'in Şeyh Cerrah'ta iki hedefi olduğuna işaret ederek, "Kudüs'ün kuzeyinden güneyine de, doğusundan batısına da Şeyh Cerrah'tan geçmeden gidemezsiniz. Bu yeri, İsrail'e ait bir merkez yapmak istiyorlar. Bu birincisi. İkinci olarak da daha büyük bir İsrail rüyası var. Bu da Kudüs'ü doğudan batıya, yani Ölü Deniz'den Akdeniz'e bir İsrail yolu yapmak. Bu iki yerin ortasında Şeyh Cerrah bulunuyor." değerlendirmesini paylaştı.

Filistinlilerin yanında olmak ve yardımcı olmak isteyenlere seslenen genç müzisyen, "Haberin size gelmesi için beklemeyin, gerçekleri öğrenmek için kendiniz araştırın. Çünkü yalan haberler ve İsrail propagandası her yerde. Medyaya harcadıkları çok fazla paraları var. Dünyaya Orta Doğu'daki tek demokratik ülke olduklarını göstermeye çalışıyorlar ama bu doğru değil. Doğru haberleri kendiniz araştırın ve bunun gerçek olmadığını dünyaya gösterin." ifadelerini kullandı.

"Filistin yalnızca 1948'den önce var olan bir yer değil, Filistin hala var, hala direniyor!"

Protestolardan dolayı umutlu olduğu dile getiren Mariam Afifi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Herkesten kendilerini her alanlarda geliştirmelerini istiyorum. Daima hepsine sahip olun ki, sesinizi sadece söylediklerinizle değil yaptığınız işlerle de duyurun. Ben bir şeyler söylüyorum. Ama yaptığım müzikle de konuşuyorum. Bir enstrüman çalıyorum ve onu dünyaya mesajımı göstermenin bir aracı olarak kullanıyorum. Filistin Gençlik Orkestrası'nın bir üyesiyim ve müziğimizle dünyayı turluyoruz. Her yaz dünyanın birçok yerinde konserler veriyoruz. Müzik, dans ve edebiyat bir araç olabilir. Sanatın her alanı bir araç olabilir. Bu yüzden bunları dünyaya Filistinlilerin varlığını göstermek için kullanın. Dünya bizim hakkımızda çok şey bilmiyor. Kendimizi göstermemiz lazım. Bizim hakkımızda hiçbir şey duymuyorlar. İnsanlara var olduğumuzu gösterelim. Filistin yalnızca 1948'den önce var olan bir yer değil, Filistin hala var, hala direniyor! Bunu dünyaya müziğimizle, edebiyatımızla, danslarımızla, protestolarımızla, her şeyimizle göstermemiz gerekiyor."

Mariam Afifi, tutuklandıktan sonra başında bekleyen İsrail askerine, "Ben ne yaptım? Dövülen bir çocuğu korumaya çalıştığım için mi? Evlerinden çıkarılmak istenen insanları koruduğum için mi bu haldeyim? Ne hissediyorsun? Biliyorum sen de bir insansın, belki bir ailen, çocukların var. Onlar büyüdüğünde zalimlerin tarafında olmasını ister misin? Sen küçük bir çocukken geleceğe dair hayaller kurarken bunu mu hayal ettin? Yanlış tarafta olmayı mı? Büyüyünce zalim olacağım mı dedin? Büyümeyi hayal eden ve rüya gören bir çocukken, istediğin bu muydu? Zalimlerin yanında olmak!" ifadelerini kullanmıştı.

