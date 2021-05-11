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İsrail, Gazze'ye hava saldırılarına yeniden başladı

İşgal devleti İsrail savaş uçakları Gazze'nin çeşitli bölgelerini bombalamaya devam ediyor. Saldırı sonucu, Gazze'nin farklı bölgelerinde çok sayıda bina ve yerleşim yeri hasar gördü.

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11.05.2021 08:13:02
İsrail, Gazze'ye hava saldırılarına yeniden başladı

İşgal devleti İsrail savaş uçakları Gazze'nin çeşitli bölgelerini bombalamaya devam ediyor. Saldırı sonucu, Gazze'nin farklı bölgelerinde çok sayıda bina ve yerleşim yeri hasar gördü.

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İsrail savaş uçakları, Gazze kentinin batısındaki Eş-Şatı Mülteci Kampına hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonrası bölgeden alev ve dumanlar yükseldi.

Son saldırıda savaş uçakları, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan liman bölgesini vurdu.

İsrail savaş uçaklarının saldırısında Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'ndeki Ebu Asr Buz fabrikası ve çok sayıda yerleşim yeri de büyük hasar gördü.

İsrail, Gazze'den Askalan (Aşkelon) kentine düzenlenen roket saldırısında ise 6 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail makamlarından yapılan açıklamada, Gazze'den atılan roketler nedeniyle 6 İsraillinin yaralandığı belirtilirken, yaralıların ikisinin durumu "orta", dördününün durumunu ise "hafif" olarak nitelendirildi.

İsrail ordusu da Gazze'den 200'den fazla roket gönderildiğini, Hamas'a ait 130 hedefe de saldırı düzenlendiğini duyurdu.

- Engelli 1 Filistinliyle 3 sivilin şehit olduğu son İsrail saldırısına misilleme

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada da Askalan kentine "büyük bir roket saldırısı düzenlendiği" kaydedildi.

Açıklamada, bunun İsrail'in Gazze'nin batısındaki bir evi hedef aldığı ve engelli 1 Filistinliyle 3 sivilin şehit olduğu son saldırıya karşılık düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca "Eğer düşman, güvenli sivil evleri hedef almaya devam ederse Askalan'ı cehenneme çevireceğiz." ifadelerine yer verildi.

Kassam Tugayları, daha önce yaptığı açıklamada, 120 kilometre menzilli A120 model yeni bir rokete sahip olduğunu belirterek, 10 Mayıs akşamı Kudüs'e yönelik düzenlenen saldırının A120 model roketleriyle gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

İsrail'in 10 Mayıs gece saatlerinde Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, aralarında çocukların da bulunduğu 24 kişi şehit olmuş, 103 kişi yaralanmıştı.

Öte yandan Gazze'deki Filistin direniş gruplarının İsrail'e Mescid-i Aksa'daki polisleri çekmesi için verdiği sürenin dolmasının ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'in birçok bölgesine roket atıldığı bildirildi.

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Yine kentin batı kesimlerindeki direniş güçlerine ait bir nokta da İsrail savaş uçakları tarafından hedef alındı.

Kentin kuzeyindeki direniş gruplarından birine ait bir başka nokta da bombalandı. Kuzeydeki bölgenin hedef alınmasının ardından direniş gruplarından roket atışlarıyla karşılık verildi.
Son saldırılara ilişkin Gazze'deki Sağlık Bakanlığından henüz bir açıklama yapılmadı.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan