Filistin toplumu, solcu başkan Boric'in zaferini kutluyor

35 yaşındaki solcu başkan Gabriel Boric'in seçimleri kazanarak Şili Cumhurbaşkanlığına seçilmesi, Filistinlileri sevindirdi. Boric, Filistin davasına verdiği güçlü destekle tanınıyor.

“Middle East Monitor” web sitesi, 35 yaşındaki sol görüşlü Gabriel Boric'in Şili Cumhurbaşkanlığı seçimlerdeki zaferi hakkında bir haber yayınladı.

Yazar Iman Abuseido imzalı haberde, “Latin Amerika'daki en büyük Filistin topluluğunun yaşadığı Şili'de, solcu aday Gabriel Boric, aşırı sağcı rakibi Jose Antonio Caste'i yenerek cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazandı” denildi.

“Boric'in 35 yaşında kazandığı zafer, Şili'deki ilerici solun büyük bir yeniden dirilişini temsil ediyor” diyen yazar Iman Abuseido, “Cumhurbaşkanı seçilen Gabriel Boric, Filistin davasına verdiği güçlü destek ve işgal altındaki topraklarda sürekli ihlal edilen insan haklarını savunmasıyla tanınıyor” ifadelerini kullandı.

Abuseido, Boric'in seçim kampanyası sırasında Şili Vivo TV'ye verdiği bir röportajda İsrail'i birden fazla kez soykırım ve savaş suçları işleyen bir ülke olarak tanımladığını belirtti.

Şili'deki Filistin topluluğunun başkanı Maurice Khamis Masso tarafından yazılan mektupla Cumhurbaşkanlığına seçilen Boric'in tebrik edildiği ve zaferinin kutlandığını belirten Yazar Iman Abuseido, Masso'nun tebrik mektubunda, “Filistin toplumu adına Şili, hükümetinizde başarılar diliyoruz ve bundan böyle tüm yeteneklerimizi hizmetinize verdiğimizi, ilerlemenizi, büyümenizi, adaleti, özgürlüğü ve dürüstlüğü dilediğimizi duyuruyoruz. Filistin halkına devam eden desteğiniz ve işgal altındaki topraklardaki yerleşim yerlerinden ürünlerin ithalatını yasaklama vaadiniz ve atalarımızın anavatanında insan haklarına desteğiniz için size teşekkür etmek istiyoruz” dediğini hatırlattı.

Maso, Middle East Monitor'e verdiği demeçte, “Şili Cumhurbaşkanlığına seçilen Boric her zaman dünyanın her yerinde insan haklarını, özellikle de işgal altındaki topraklarımızda insan haklarını savundu. Geçen Eylül ayında Filistin topluluğuna yaptığı ziyarette, Filistin Devleti'nin tanınmasını sürdürme ve uluslararası yasalara saygı gösterme ve uygulama sözü verdi. Ayrıca, işgal altındaki topraklarda kurulan yerleşim yerlerinde hizmet ve ürünlerin yasaklanması konusundaki desteğini de yineledi. Yasadışı İsrail yerleşimlerinden gelen ürünlerin boykot edilmesini her zaman destekledi” dedi.

Yazar Masso, Boric'in cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmasının İsrail için çok kötü bir haber olduğunu ve Şili'deki Yahudi toplumu arasında endişeye yol açtığını da ekledi.

Şili'deki Yahudi cemaatinin başkanı Gabriel Clodro'nun, Israel Today gazetesine verdiği demeçte "Boric, İsrail karşıtı her yasaya oy verdi ve sürekli olarak İsrail boykotlarını destekledi" açıklamasına dikkat çeken Masso, “Gerçekten de Boriç, İsrail'in Filistin topraklarını çalmasını alenen kınayarak her zaman İsrail'i sert bir şekilde eleştirdi” dedi.

İki yıl önce, hedefi İsrail ile bağları güçlendirmek olan İsrail yanlısı bir lobi grubu olan Şili Yahudi Cemaati, Boric'e geleneksel ödül ‘Roş Aşana'yı verdi, ancak Boric bir tweet ile verdiği yanıtta “Hediye için teşekkür ederim, ancak ilk adım olarak İsrail'den yasadışı olarak işgal ettiği Filistin topraklarını geri vermesini isteyerek başlayabilirsiniz" demişti.

Şili'de yaklaşık yarım milyon Filistinli göçmen yaşıyor. Gabriel Boric'in seçimleri kazanması, Filistin davası ve Şili'deki Filistin toplumu için bir zafer olarak görülüyor.

Gabriel Boric kimdir?

İkinci tur devlet başkanlığı seçimini yüzde 55'den fazla oy alarak Şili'de seçilen en genç devlet başkanı unvanını elde eden 35 yaşındaki Gabriel Boric, ülkenin güneyindeki Şili Patagonyası bölgesinde bulunan Punta Arenas şehrinde 1986'da doğdu.

Şili Üniversitesinde Hukuk Fakültesini bitiren Boric, 2011-2012'deki eğitim sistemine karşı düzenlenen öğrenci protestolarında önemli bir rolü olan öğrenci grubu lideri olarak tanındı. Boric, 2014'ten bu yana milletvekilliği görevi yürütüyor.

Boric'in 11 Mart 2022'de düzenlenecek törenle Devlet Başkanı olarak göreve başlaması bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.