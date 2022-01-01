Depozito ücretleri | Plastik şişe, metal şişe, cam şişe depozito ücreti ne kadar? Yeni yılla birlikte gıda ambalajlarında depozito uygulaması da hayatımıza girmiş oldu. Alınan ürünlerin ambalajları iade edilerek ambalaj başına ücret alınması hem doğayı koruyacak hem de geri dönüşüme katkı sağlayacak. 2022'de hayatımıza giren depozito uygulamasının ücretleri de belli oldu. Peki depozito iade ücreti ne kadar olacak? Kola şişesi depozito ücreti ne kadar? işte 2022 depozito iade ücret tarifesi..

Depozito ücretleri | 2022 yılında hayatımıa depozito iade ücretleri olacak. Alınan ürünlerin ambalajları ve şişeleri iade edilerek karşılığında depozito ücreti alınacak. Bu uygulama "ücretli market poşeti" uygulaması gibi hem doğayı koruyacak hem devatandaşa aldığı ürünün indirimli olmasını sağlayacak. Plastik şişe, metal şişe, cam şişe depozito ücreti ne kadar? sorusu bu uygulamanın devreye girmesiyle pek çok kişi tarafından soruluyor.

Sabah gazetesinden Barış Şimşek'in haberine göre depozito Sistemi kapsamında alışverişte aldığı ürünün fiyatına ek olarak bir depozito bedeli ödeyecek olan vatandaşlar, kullandıkları veya tükettikleri ürünün ambalajını iade ettiklerinde depozito bedelini geri alacak.

Plastik şişe depozito iade ücreti ne kadar?

İçecek ambalajları (0,33 litreye kadar): 1.48 kuruş

İçecek ambalajları (0,3301-0,75 litre arası): 2.8 kuruş

İçecek ambalajları (0,7501-1,5 litre arası): 4.3 kuruş

İçecek ambalajları (0,501 litre üzeri): 5.8 kuruş

Metal şişe depozito iade ücreti ne kadar?

İçecek ambalajları: 4.3 kuruş

Kompozit ambalaj depozito ne kadar?

Kağıt-karton ağırlıklı kompozit içecek ambalajı (0,25 litreye kadar): 1.48 kuruş

Kağıt-karton ağırlıklı kompozit içecek ambalajı (0,2501-0,5 litre arası): 2.8 kuruş

Kağıt-karton ağırlıklı kompozit içecek ambalajı (0,501 litre üzeri): 5.8 kuruş

Plastik şişe depozito iade ücreti ne kadar?

İçecek ambalajları (0,25 litreye kadar): 1.48 kuruş

İçecek ambalajları (0,2501-0,5 litre arası): 2.8 kuruş

İçecek ambalajları (0,501-1 litre arası): 4.3 kuruş

İçecek ambalajları (1,01- 5 litre arası): 7 kuruş

İçecek ambalajları (5,01 litre üzeri): 14.8 kuruş

Ahşap ambalaj: 14.8 kuruş

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.