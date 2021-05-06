Bu metni okumak zorunda değilsiniz!

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Perşembe akşamı 22 Mayıs'ta yapılması planlanan parlamento seçimlerini süresiz olarak ertelemesi büyük bir sürpriz değildi. 'Kudüs'te oy kullanana kadar seçimler yok,” dedi.

Bunu yapan herkes, Filistin seçimlerinin neden ertelendiğini ve bunun İsrail ve ABD ile ne ilgisi olduğunu öğrenecek.

"Kudüs olmadan seçim yok". Bu cümle son zamanlarda Filistin Yönetimi'ndeki birçok üst düzey yetkili tarafından günlük olarak okundu, bu nedenle Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Perşembe akşamı 22 Mayıs'ta yapılması planlanan parlamento seçimlerini süresiz olarak ertelemesi büyük bir sürpriz değildi. "Kudüs'te oy kullanana kadar seçimler yok,” dedi.

Ancak Filistinliler arasında büyük bir hayal kırıklığı ve öfke var. 2006'dan beri ilk seçim olmalıydı. İsrailli yetkililer, olumlu ya da olumsuz hiçbir kamuoyu açıklamasında bulunmamışlardı; ancak önceden Doğu Kudüs'teki adayları tutuklamış ve polise göstermelik bir seçim etkinliğini dağıtarak katılımcıları ellerinden almıştı.

Birkaç istisna dışında, 1967'de İsrail tarafından işgal edilen ve daha sonra ilhak edilen Doğu Kudüs'teki Filistinliler hala İsrail vatandaşı değiller ve bu nedenle İsrail'de oy kullanmalarına izin verilmiyor. 1990'ların barış sürecinde müzakere edilen Oslo Anlaşmalarının bir parçası olarak, İsrail ve Filistin Kurtuluş Örgütü, Doğu Kudüs'teki Filistinlilerin Filistin Yönetimi'ne oy verebileceği konusunda anlaşmıştı.

İki devletli bir çözümün uluslararası mutabakatına dayanan bir Filistin devletinin planlanan başkenti olarak, Doğu Kudüs'te seçim hakkı öncelikle semboliktir. Çünkü Filistin Yönetimi'nin oradaki Filistinlilerin hayatının gerçekliği üzerinde hiçbir etkisi yok.

Bununla birlikte, bu aynı zamanda Batı Şeria'nın geri kalan bölgelerinin büyük bir kısmı ve 2007'den beri Hamas tarafından kontrol edilen Gazze Şeridi için de geçerli. Yalnızca Batı Şeria'nın şehir merkezlerindeki yönetimden sorumlu olan Filistin Yönetimi, adından da anlaşılacağı gibi özerklikten başka bir şey değildir. Neredeyse tüm alanlarda, özerklik otoritesi İsrail ile koordineli olmalı.

Özerklik otoritesi ve onunla birlikte iktidardaki El Fetih partisi, halk arasında bu rolde büyük bir güvenilirlik kaybetti. 1994 yılındaki kuruluşundan bu yana, Filistinlileri, aynı zamanda ismine yakışır bir devlet olma hedeflerine yaklaştırmayı başaramadı.

Aksine, 1990'ların başındaki Oslo Anlaşmalarından bu yana İsrail, Batı Şeria'daki yerleşimlerini sürekli olarak genişletti ve Ürdün Nehri ile Akdeniz arasındaki tüm toprak üzerindeki iddiasını kelimenin tam anlamıyla sağlamlaştırdı. Şu anda 650.000 civarında olan yerleşim yerleri, tüm Batı Şeria ve Doğu Kudüs boyunca bir ağ gibi uzanıyor ve Filistinlileri hareket özgürlüğünden ve kalkınma fırsatlarından mahrum bırakıyor.

Bu nedenle, iki devletli bir çözüm hedefine inananlar artık esas olarak yabancılardır. Pek çok Filistinli kendi devletine sahip olmak istiyor, ancak şimdi iki devletli çözüm ilkesine bağlılığı bir engel olarak görüyor, bazılarının sivil haklardan yararlanırken diğerlerinin acımasız askeri yasalar altında yaşadığı mevcut tek devletli gerçeklik.

53 yıl sonra işgalin geçici olduğu pek anlaşılamaz. İki devletli çözüm fikrinin vitrin giydirme olduğu ve böyle bir çerçevede geçici bir kötülük olarak oynanacak insan hakları ihlallerinin görülmesini engellediği söyleniyor.

Filistinli analistler ve sivil toplum örgütleri, Filistin yaşamının gerçekliğine, Almanya'da İsrail ile bağlantılı olarak hala tabu olarak kabul edilen bir terim olan "apartheid" (Irk Ayrımcılığı) olarak atıfta bulundular.

Ehud Barak ve Ehud Olmert gibi hükümet başkanlarının veya eski Mossad lideri Meir Dagen'in İsrail'in yıllarca bir ırkayrımı devletine dönüştüğü konusunda uyardığı İsrail'de durum farklı. Bu isim aynı zamanda İsrail'in en büyük insan hakları örgütü B'tselem tarafından bu yılın başlarında sansasyonel bir raporda benimsendi .

İnsan Hakları İzleme Örgütü de geçen hafta bir heyecan yarattı. İnsan hakları örgütlerinin uluslararası ağırlığı, Roma Statüsü'nün apartheid tanımını esas aldı ve bunu İsrail / Filistin için 213 sayfada titizlikle reddetti. Sonuç: Oradaki durum , diğer şeylerin yanı sıra apartheid biçiminde insanlığa karşı suçları temsil ediyor .

Bu ortamda, Filistin Yönetimi'nin henüz bitmediğini, kendisini demokratik olarak meşrulaştırabileceğini ve İsrail'deki siyasi iradenin yükselmesi halinde bir Filistin devletinin temellerini atabileceğini kanıtlamak için son bir şansı olabilir. Şu anda, sadece birkaç Knesset milletvekili, çeşitli BM kararları anlamında iki devletli bir çözüm fikrini destekliyor. Hatta çoğu buna şiddetle karşı çıkıyor.

Filistinliler işgal altındaki hayatlarından ve Filistin Yönetimi'nin performansından öylesine hüsrana uğramış durumda ki. Ona bir şans daha vermeye hazırdılar. Seçmenlerin yüzde 93'ü oy kullanmak için kaydolmuştu, yaklaşık yüzde 75'i de oy kullanmak istiyordu. Çok sayıda baskıya rağmen seçim için otuz altı aday listesi hazırlanmıştı.

Filistinliler, Gazze Şeridi'nde başkanlık kararnameleri veya İslamcı Hamas tarafından yönetilmekten bıkmış durumda. Birçoğu, seçimlerin Fetih yönetimindeki Batı Şeria ile Hamas yönetimindeki Gazze Şeridi arasında 2007'den beri var olan siyasi bölünmeyi sona erdirebileceğini de umuyordu.

Sosyal demokrat Filistin Ulusal Girişimi gibi birçok siyasi hareket, İsrail'in açık rızasını verip vermediğine bakılmaksızın her durumda seçimlerin yapılmasını talep etti. Neden İsrail'den demokratik seçim hakkını kullanmak için izin isteniyor?

Filistin Yönetimi ve özellikle hakim El Fetih Partisi, şu anda daha çok reddedilmiş gibi görünen erteleme için ağır bir bedel ödüyor. Otorite sadece İsrail işgalinin bir uşağı, tekrar tekrar duyuyorsunuz. Ve Kudüs'ün ağır sembolü, Filistin cumhurbaşkanının etrafında güçlerinden korktukları için seçimlerle ilgilenmeyen merkezi figürler olduğu gerçeğini gizleyemez.

Amerikalılar da kayda değer bir rol oynamadı. Ayrıca onları memnun etmek ve Donald Trump'ın başkanlığı sırasında yıllarca süren diplomatik düşmanlıktan sonra ABD'yi geri kazanmak için, Filistinli gruplar Biden'ın seçilmesinden hemen sonra bir araya geldiler ve seçimler üzerinde anlaştılar.

Ama şimdi Amerikalılar oldukça sessizdi. Avrupa Birliği'nin ve bazı üye devletlerinin aksine, ABD'den planlanan seçimler konusunda hiçbir teşvik sözü gelmedi ve İsrail hükümetine Doğu Kudüs'te de seçimlere izin vermesi için kesinlikle hiçbir uyarıda bulunulmadı.

Evet, Biden hükümeti Ortadoğu politikasını henüz tam olarak sıralamadı. Evet, İsrail iki yıl içinde dördüncü seçimlerden sonra bile bir kez daha hükümet kurma mücadelesi veriyor - ve ABD olarak buna karışmak istemiyorsunuz. Ancak bu tereddüt, cesaret değilse de, seçimleri ertelemek için Biden hükümetinin bir kez daha Kutsal Kase olarak ilan ettiği şey için çok önemli bir ipotek haline gelebilir: iki devletli bir çözüm.

Filistinlilerin çoğu liderliklerine ve dışarıdan "çözümlere" olan inancını kaybetti. İsrail işgalinin ve kendi liderlerinin önemsemediği hakları, hakları için uzun bir mücadeleye hazırlanıyorlar.

Kaynak: www.ipg-journal.de

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.