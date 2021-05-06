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Zeytinburnu çöken binada ölen var mı? Çöken binada ölü var mı sorusu yanıt buldu

İstanbul Zeytinburnu'da daha önce boşaltılmış olan 5 katlı bina çöktü. Korku ile sarsılan mahalleliler akıllarına binada birilerinin olup olmadığı geldi. Korku ile Zeytinburnu çöken binada ölen var mı sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Zeytinburnu'da bina çöktü ölü var mı? Çöken binada ölen ve yaralanan olmaması herkesi sevindirdi. Ancak gürültü ile çöken bina nedeniyle bazı araçlar hasar gördü.

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06.05.2021 11:00:48
Zeytinburnu çöken binada ölen var mı? Çöken binada ölü var mı sorusu yanıt buldu

İstanbul Zeytinburnu'da daha önce boşaltılmış olan 5 katlı bina çöktü. Korku ile sarsılan mahalleliler akıllarına binada birilerinin olup olmadığı geldi. Korku ile Zeytinburnu çöken binada ölen var mı sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Zeytinburnu'da bina çöktü ölü var mı? Çöken binada ölen ve yaralanan olmaması herkesi sevindirdi. Ancak gürültü ile çöken bina nedeniyle bazı araçlar hasar gördü. 

DÜN GECE BOŞALTILMIŞTI

İstanbul Zeytinburnu'nda boşaltılan 5 katlı bina çöktü. Dün gece binanın kolonlarından ses gelince bina sakinlerinin acil olarak tahliye edildiği belirtildi. Çöken binanın altında kalan bazı araçlar zarar görürken, enkazda çalışma başlatıldı.

ÖLEN VE YARALANAN YOK

Gelen bilgiere göre Zeytinburnu'nda çöken binada ölen ya da yaralanan yok. İnsanların zarar görmemiş olması hepimizi sevindirdi. 

ARAÇLAR HASAR GÖRDÜ

Çöken binanın altında kalan bazı araçlar zarar görürken, enkazda çalışma başlatıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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