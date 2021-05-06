Zeytinburnu çöken binada ölen var mı? Çöken binada ölü var mı sorusu yanıt buldu

İstanbul Zeytinburnu'da daha önce boşaltılmış olan 5 katlı bina çöktü. Korku ile sarsılan mahalleliler akıllarına binada birilerinin olup olmadığı geldi. Korku ile Zeytinburnu çöken binada ölen var mı sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Zeytinburnu'da bina çöktü ölü var mı? Çöken binada ölen ve yaralanan olmaması herkesi sevindirdi. Ancak gürültü ile çöken bina nedeniyle bazı araçlar hasar gördü.