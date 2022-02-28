DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Ukrayna: Belarus'tan Ukrayna’ya roket saldırısı yapıldı
ASELSAN teknolojisi derin denizlere iniyor
Miraç Kandili dualarla idrak edildi
Kiev'de yeniden siren sesleri!
Rusya, Ukrayna'ya verdiği zarardan sorumlu tutulacak
Ukrayna'dan Rusya aleyhine 'soykırım' davası
Rus haber ajansı Sputnik'ten AB’ye: ‘Tüm interneti yasaklayın’
Ukrayna'ya savaş uçağı gönderilecek
İki kargo şirketinden Rusya açıklaması!
bp’den Rus ekonomisine ‘hisse’ darbesi
Rusya-Ukrayna savaşı üreticiyi vurdu
BM, Ukrayna için toplanacak
5 kilometrelik Rus askeri konvoyu Kiev'e ilerliyor
Galatasaray - Çaykur Rizespor maç sonucu | Galatasaray - Çaykur Rizespor maç özeti
Ukrayna savaşı ne zaman bitecek? Rusya Ukrayna savaşı ne zaman biter?

TIMETURK / DÜNYA / BM, Ukrayna için toplanacak

BM, Ukrayna için toplanacak

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 193 üye ülkenin bulunduğu BM Genel Kurulu’nda Ukrayna konusunda olağanüstü oturum yapılması karar tasarısını onayladı.

2 Saat Önce
2022-02-28 00:05:41
BM, Ukrayna için toplanacak

ABD ve Arnavutluk'un sunduğu tasarıya 15 üyeden 11'i 'evet' derken, Rusya ‘hayır' diyen tek ülke oldu. Çin, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri çekimser kaldı.

BM'deki olağanüstü Genel Kurul toplantıları, Güvenlik Konseyi üyelerinin en az 9'unun veya BM Genel Kurul devletlerinin yarıdan bir fazlasının oy çoğunluğunun talebi ile yapılıyor.

Güvenlik Konseyi kararlarında veto yetkisi bulunan 5 daimi üye (Rusya, Amerika, Fransa, İngiltere ve Çin) olağanüstü Genel Kurul toplantısı talebi hakkında veto yetkisini kullanamıyor.

BMGK'den söz konusu tasarının geçmesi üzerine 193 üyesi ile olağanüstü Genel Kurul toplantısı yarın yapılacak. Genel Kurul'daki görüşmelerde Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının kınanacağı ve işgale derhal son vermesi çağrısında bulunulacağı bir tasarının oylamasının yapılması bekleniyor.

Genel Kurul'da herhangi bir tasarının kabul edilebilmesi için üyelerin üçte ikisinin, yani 193 ülkeden en az 128'inin evet oyu vermesi gerekiyor.

Daha çok, BM üyesi devletlerin genel fikrini ortaya koyması bakımından anlam ifade eden Genel Kurul kararlarının herhangi bir yaptırım gücü bulunmuyor. AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş