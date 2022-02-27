5 kilometrelik Rus askeri konvoyu Kiev'e ilerliyor

ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Maxar, elde ettikleri uydu görüntülerinde, aralarında tankların da olduğu büyük bir Rus kara kuvvetleri konvoyunun, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaklaştığının görüldüğünü duyurdu.