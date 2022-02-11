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Biden'dan ABD vatandaşlarına 'derhal Ukrayna'dan ayrılın' uyarısı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, Ukrayna'daki vatandaşlarını acilen ülkeyi terk etmeleri konusunda uyardı. Biden ayrıca, Afganistan'dan çekilme raporu ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

13 Dakika Önce
2022-02-11 06:59:19
Biden'dan ABD vatandaşlarına 'derhal Ukrayna'dan ayrılın' uyarısı

ABD Başkanı Joe Biden'dan, Ukrayna kriziyle ilgili açıklama geldi.

İlk olarak ABD Dışişleri Bakanlığı, artan Rusya tehdidi nedeniyle Ukrayna'daki vatandaşlarının acilen ülkeyi terk etmeleri konusunda uyarı yayımladı.

Uyarının hemen ardından ABD'li yayın kuruluşu NBC, Başkan Biden ile yapılan röportajın satır başlarını servis etti.

"Vatandaşların tahliyesi için Ukrayna'ya askeri birlik gönderilmeyecek"

"ABD vatandaşları derhal Ukrayna'dan ayrılmalı" diyen Biden, vatandaşlarının tahliyesi için Ukrayna'ya askeri birlik göndermeyeceklerini söyledi.

Rusya'nın her an Ukrayna'ya saldırabileceğini aktaran Biden "İşler her an çığrından çıkabilir. Putin bir şey yapmak zorunda" ifadelerini kullandı.

Biden, Amerikan ordusu tarafından hazırlanan 2 bin sayfalık Afganistan'dan çekilme raporu ile ilgili de konuştu.

“Bana anlattıkları o raporda yazanlar değildi. Reddediyorum”

Çekilme sürecindeki kaosta siviller ve çok sayıda Taliban üyesinin Amerikan askerlerince öldürüldüğü belirtilen raporla ilgili olarak Biden, “Bana anlattıkları o raporda yazanlar değildi. Raporda varılan sonuçları reddediyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber .

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