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TIMETURK / SPOR / Süper Lig 26. hafta maçları | Süper Toto Süper Lig 26. hafta maç fikstürü

Süper Lig 26. hafta maçları | Süper Toto Süper Lig 26. hafta maç fikstürü

Süper Lig 26. hafta maçları futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Bu hafta oynanacak olan karşılaşmaların hakemleri henüz belirlenmedi fakat maçların çekişmeli geçeceği düşünülüyor. Peki ama bu hafta hangi maçlar var? İşte detaylar...

2 Saat Önce
2022-02-11 00:14:13
Süper Lig 26. hafta maçları | Süper Toto Süper Lig 26. hafta maç fikstürü

Süper Lig 26. hafta maçları futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Bu hafta oynanacak olan karşılaşmaların hakemleri henüz belirlenmedi fakat maçların çekişmeli geçeceği düşünülüyor. Peki ama bu hafta hangi maçlar var? İşte detaylar...

Süper Toto Süper Lig 26. hafta maç fikstürü

Süper Lig 26. hafta maçları aşağıdaki gibi yer alıyor.

18 / 02 Çaykur Rizespor Başakşehir FK

18 / 02 Konyaspor Kasımpaşa

19 / 02 Yeni Malatyaspor Antalyaspor

19 / 02 Kayserispor Giresunspor

19 / 02 Beşiktaş Altay

20 / 02 Gaziantep FK Adana Demirspor

20 / 02 Alanyaspor Trabzonspor

20 / 02 Fatih Karagümrük Sivasspor

20 / 02 Fenerbahçe Hatayspor

21 / 02 Göztepe Galatasaray .

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