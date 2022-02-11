Süper Lig 26. hafta maçları | Süper Toto Süper Lig 26. hafta maç fikstürü
Süper Lig 26. hafta maçları futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Bu hafta oynanacak olan karşılaşmaların hakemleri henüz belirlenmedi fakat maçların çekişmeli geçeceği düşünülüyor. Peki ama bu hafta hangi maçlar var? İşte detaylar...
2022-02-11 00:14:13
Süper Lig 26. hafta maçları futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Bu hafta oynanacak olan karşılaşmaların hakemleri henüz belirlenmedi fakat maçların çekişmeli geçeceği düşünülüyor. Peki ama bu hafta hangi maçlar var? İşte detaylar...
Süper Toto Süper Lig 26. hafta maç fikstürü
Süper Lig 26. hafta maçları aşağıdaki gibi yer alıyor.
18 / 02 Çaykur Rizespor Başakşehir FK
18 / 02 Konyaspor Kasımpaşa
19 / 02 Yeni Malatyaspor Antalyaspor
19 / 02 Kayserispor Giresunspor
19 / 02 Beşiktaş Altay
20 / 02 Gaziantep FK Adana Demirspor
20 / 02 Alanyaspor Trabzonspor
20 / 02 Fatih Karagümrük Sivasspor
20 / 02 Fenerbahçe Hatayspor
21 / 02 Göztepe Galatasaray .
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