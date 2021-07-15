Bayraktar coşkusu! Ülkenin Bakanı Twitter'dan duyurdu

Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran, Bayraktar TB2'lerin donanma için ilk teslimatının yapıldığını açıkladı. Bakan Taran, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu anda kabul için son testlerin yapıldığını bildirdi.

Dünya devleri sıraya girdi. Peş peşe yapılan anlaşmalarla Türkiye'nin savunma sanayisindeki gücünü tüm dünyaya tanıtan ve Moskova'nın kabusu olan Bayraktar TB2'lerin teslimatı, Ukrayna'da büyük sevinçle karşılandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, geçtiğimiz günlerde Odesa kentinde Ukrayna Deniz Kuvvetleri Günü nedeniyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "Türk dostlarımız Ukrayna Donanması'nın gemi envanterinin gelişimini de aktif olarak destekliyor. İlk modern korvetimizin gövdesinin inşası Türkiye'de başladı ve 2023'ün sonunda Ukrayna'da tamamlanacak" dedi.

Ukrayna'nın yakında Bayraktar İHA'ların sevkiyatını da beklediğini belirten Zelenskiy, "Deniz havacılığımız başarıyla güçlendiriliyor. Yakın zamanda modern ve etkili Bayraktar insansız hava araçlarını teslim almayı bekliyoruz" diye konuştu.

Türkiye ile Ukrayna arasında, Ukrayna donanmasının ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik ADA sınıfı korvet ve insansız hava araçları alanında anlaşmalar imzalanmıştı.

Ukrayna Ordusu envanterindeki Bayraktar TB2 SİHA, Türkiye dahil 30'dan fazla ülkenin katılımıyla Karadeniz'de başlayan Sea Breeze2021 tatbikatında görüntülendi. Ukrayna'nın Türkiye yapımı ileri teknoloji TB2'yi ilk defa bu büyüklükteki bir tatbikatta kullandığı belirtildi.

UKRAYNALI BAKAN DUYURDU

Twitter'dan açıklamada bulunan Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran, Bayraktar TB2'lerin donanma için ilk teslimatının yapıldığını açıkladı. Bakan Taran, şu anda kabul için son testlerin yapıldığını bildirdi.

'PAKİSTAN TÜRK SİHA'LARINI ALABİLİRSE GÜCÜNÜ ARTIRACAK'

Öte yandan Hint güvenlik uzmanları ThePrint'e, büyüyen Türkiye-Pakistan bağlarının bir endişe konusu olduğunu söyledi. Havacılık Araştırmaları Merkezi (CAPS) Genel Müdürü Koramiral Anil Chopra, "Pakistan ve Türkiye yakın kültürel, tarihi ve askeri bağlara sahipler” dedi. Pakistan ve Türk Silahlı Kuvvetleri birçok ortak askeri tatbikat da düzenliyor.

Pakistan, Türkiye'den insansız hava aracı satın almak istiyor ve özellikle savunma sektöründe zaten güçlü olan ikili işbirliğini derinleştirmeye çalışırken, bölgesel konularda da uyum içinde hareket etmeyi hedefliyor.

Çin ile olası bir ortak eksen içinde güçlenen bağlar, Hint güvenlik uzmanları arasında endişe yaratmaya başlıyor. Hindistan istihbarat servisi kaynakları, başta Azerbaycan'ın geçen yıl Ermenistan'ı yenmesine yardımcı olan Bayraktar TB-2 olmak üzere silahlı insansız hava araçlarının olası tedarikinin, ortak savunma projelerinin, Afganistan'da işbirliğinin ve Pakistan'da yapılacak daha fazla Türk yatırımının kendileri açısından sorunlu başlıklardan bazıları olduğunu belirtti.

'TÜRKİYE GENİŞ OYUNUN BİR PARÇASI OLUYOR'

Bir savunma kaynağı ThePrint'e, "Pakistan'ın Suudi Arabistan ve BAE ile ilişkileri düşüşte. Türkiye, bu iki ülkeden doğan boşluğu kendisi doldurmak istiyor ve bu nedenle bölgede oynanan daha geniş oyunun bir parçası olarak Pakistan'la yakınlaşıyor" dedi.

Kaynak, Türkiye'nin yerli savunma sanayisine odaklandığını ve drone teknolojisi ile askeri gemilerin tasarım ve inşasında ciddi bir avantaja sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak ayrıca, her iki tarafın da şimdiye kadar yapılmamış bir şekilde Pakistan'dan silahlı Türk insansız hava araçları edinme olasılığını defalarca tartıştığını söyledi. Ancak ikinci bir kaynak, her şeyin Pakistan'ın Türkiye'ye karşılığında ne sunacağına bağlı olduğunu vurguladı.

Bir Hint güvenlik uzmanı ise, "Türkiye, Pakistan ve Çin arasında bir üçgen oluşuyor. Bu ülkelerin hiçbiri Hindistan ile gerçekten dost değil ve bu nedenle üçünün birleşmesi Hindistan'a zarar veriyor." ifadelerini kullandı.

Pakistan Türk dronlarını almayı başarırsa, bu ülkenin yeteneklerini önemli ölçüde geliştirecektir. Türkiye bugüne kadar Bayraktar TB-2'yi Azerbaycan'ın yanı sıra Polonya, Ukrayna ve Katar'a sattı. Ayrıca, bu uçakların satışı konusunda Arnavutluk ile de görüşmelerde bulunuyor.

Pakistanlı Tuğgeneral Anıl Chopra ThePrint'e verdiği demeçte, Ankara'nın Bayraktar TB-2'sinin sadece Azerbaycan'da değil, aynı zamanda Libya ve Suriye'de de test edildiğini söyledi.

'TÜRKİYE'NİN HAVACILIK DENEYİMİ ÇOK FAZLA'

Chopra, F-16 Fighting Falcon ve CASA CN-235 uçaklarının yanı sıra helikopterler ve çeşitli İHA'ların lisanslı üretimini içeren Türkiye'nin havacılık deneyiminin oldukça fazla olduğunu belirtti.

Chopra, Pakistan'ın İHA'yı isterken, Türkiye'nin İslamabad'dan gelen savaş uçaklarına ve ağırlıklı olarak Çin menşeli füze teknolojisine ulaşmak istediğini de sözlerine ekledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.