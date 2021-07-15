DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Erzurum'dan getirdiği boğası ile uyuyor
Türk Telekom müşteri hizmetleri direk bağlanma 2021 | Türk Telekom müşteri temsilcisi numarası kaç?
Hülya Avşar’a belediye başkanlığı teklifi!
Terim’den ‘Hakan Çalhanoğlu' açıklaması
İnternet hızında yeni rekor: Saniyede 319 terabit
Karamollaoğlu’ndan iktidara 15 Temmuz eleştirisi
Konuşamayan felçli hastanın düşünceleri ekranda görüntülendi
Başına 5 el ateş edilen gazeteci hayatını kaybetti
Türk Telekom kimin? Türk Telekom devletin mi?
'Ömer Halis' adı verilen çocuklar şehidin kabrini ziyaret etti
Tekstar, iş kıyafeti endüstrisinde sürdürülebilirliğe yönelik yenilikçi çabalar göstermeye devam edecek!
Bayraktar coşkusu! Ülkenin Bakanı Twitter'dan duyurdu
Ukrayna’da 15 Temmuz anma töreni düzenlendi
Abdulkadir Akdemir: “Heykel Kafası Mimarlık CEO'su olmaktan çok memnunum”
Darbe girişiminin kilit noktası İstanbul'da yaşananlar

TIMETURK / GÜNDEM / Ukrayna’da 15 Temmuz anma töreni düzenlendi

Ukrayna’da 15 Temmuz anma töreni düzenlendi

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde anma töreni düzenlendi.

1 Saat Önce
2021-07-15 15:46:11
Ukrayna’da 15 Temmuz anma töreni düzenlendi

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

TİKA tarafından 15 Temmuz şehitleri anısına Milli Botanik Bahçesi'nde 251 gül fidanı dikilen ‘Türkiye-Ukrayna Dostluk ve Demokrasi Bahçesi'nde düzenlenen tören 15 Temmuz şehitleri anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

150720211406239106832

Şehitler için dua okunmasının ardından kürsüye çıkan Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Güldere, “Bundan beş yıl önce Türkiye Cumhuriyeti, belki de tarihinin en uzun, en karanlık gecesini yaşadı. Devletin içine sızan, kendisini iyi niyetli, barışçıl bir hareket olarak takdim eden FETÖ terör örgütü, gizli gündemi, karanlık şebekesi ortaya çıkınca en son bir teşebbüste bulundu” dedi.

Milletin kendi iradesini ortaya koyarak, devletle ele ele verip bu kalkışmayı boşa çıkardığını belirten Güldere, “Bunu yaparken çok büyük kahramanlıklar, destansı anlar yaşandı. Bu karanlığı geride bırakıp, aydınlık sabaha ulaşırken, maalesef 252 şehit verdik, 2 binden fazla vatandaşımız yaralandı. Bu vesileyle şehitlerimize Allah'tan rahmet, tedavisi süren yaralılarımıza, gazilerimize acil şifalar diliyorum” diye konuştu.

Büyükelçi Güldere, aradan geçen beş yıl süre içinde Türkiye'de ve yurt dışında FETÖ'yle mücadelenin kararlılık ve azimle sürdürüldüğünün altını çizerek, örgütün farklı alanlardaki yapılanmasının gün yüzüne çıkarıldığını ve adalete hesap vermelerinin sağlandığını belirtti.

“BU SÜREÇTE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNE ÖZELLİKLE ÖNEM VERİLDİ”

Bu süreçte hukukun üstünlüğü ilkesine özellikle önem verildiğini ve mağduriyetlere mani olunduğunu vurgulayan Güldere, “Bu örgütle mücadelemizi sürdüreceğiz ve en son sorumlu adalet önünde hesap verene kadar durmayacağız. Buna yürekte inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Bazı vatandaşlar, tören alanında oluşturulan hatıra defterinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne dair duygu ve düşüncelerini paylaştı.

DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH