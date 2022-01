Bakan Akar: ‘Kazakistan’ın yanındayız’

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bakanlıkta basın mensuplarıyla bir araya gelerek 2021 yılını değerlendirdi. Akar, Kazakistan'daki son gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti

'BU AY VEYA GELECEK AY İKİNCİ TOPLANTI ABD'DE'

Akar, F-36 ve F-16'ları modernizasyonu konularına da değinerek, "F-16'ların modernize edilmiş şekilleri var. Biz bunlardan almak istiyoruz. Görüşmelerde ABD Savunma Bakanlığı personeli bize 'olumlu bakıyoruz; ama bunun Kongre'den geçmesi lazım' dediler. Burada süreci takip ediyoruz. F-16 uçaklarının modernizasyonu talebini de ABD makamlarına ilettik. Bu da teknik bir çalışma ve bu devam ediyor. Biz de takip ediyoruz. Heyetler konuştular, geliyor gidiyorlar" dedi.

F-35 meselesinde ortaklığın bittiğini hatırlatan Akar, "Orada ödediğimiz paralarımız var, tahsis edilmiş uçaklar var. Bunların akıbeti ne olacak? Ekim sonunda görüşmeler yapıldı. Belirli bir çerçeve çizildi, konular görüşüldü. Biz koordineli pozisyonumuzu ortaya koyduk. Önümüzdeki günlerde bu ay veya gelecek ay ABD'de bunun devamı niteliğinde ikinci bir toplantı yapılacak. Arkadaşlarımız bu toplantının hazırlığına devam ediyor" dedi

'SURİYE'DE ATEŞKESİN KALICI HALE DÖNÜŞMESİNİ İSTİYORUZ'

Bakan Akar, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı gibi harekatlarla Suriye'de terör koridorunu mümkün olmaktan çıkardıklarına dikkat çekerek, "Terör koridoru parçalandı. Kazdıkları çukurlara teröristler gömüldü. 1 milyondan fazla insan gönüllü saygın bir şekilde, zorlamayla değil kendileri döndüler. Bu insanları kendi evlerinde huzur içinde yaşamalarını sağlamak görevimiz. Oradaki hayatın normalleşmesi için her türlü çalışma yapılıyor. Tabi Rusların uçakla yaptığı saldırılar var. Özellikle İdlib'de bu halkın hayatını zorlaştırdı. Havadan bomba attıkları oluyor. Bunlarla alakalı arazideki arkadaşlarımız muhataplarıyla görüşüyor, ikaz ve protesto ediyoruz. 30 Eylül'de Sayın Cumhurbaşkanımızın Putin ile yaptığı görüşmeden sonra ihlallerin azaldığını görüyoruz. Dileğimiz herkes yerinde dursun. Ne zamana kadar? Anayasa, seçimler yapılıncaya kadar. Normal bir düzen kurulduktan sonra herkes işine gücüne bakar. Orada Rejimin faaliyet göstermesi halinde yeni bir göç dalgası olacak ki Türkiye'nin artık ilave bir göçe tahammülü olmadığını kendilerine söylüyoruz. Zaman zaman telefonlaşarak, mektuplaşarak mutabakatlara uymaları konusunda kendileriyle görüşüyoruz. Tacizlere karşı misliyle karşılık veriliyor. Biz istikrardan yanayız. Ateşkesin kalıcı hale dönüşmesini istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

'AZERBAYCAN'DA İHLALLER AZALIYOR'

Akar, Azerbaycan'daki gelişmelere değinirken, Ermenistan'a uzatılan barış elinin tutulması, bundan istifade edilmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Bir bütün halinde o bölgenin bir istikrar adası haline gelmesi isteğimiz. Azerbaycan'da faaliyetlerimiz devam ediyor. Kardeş tugay uygulaması, birliğimizi beraberliğimizi daha da pekiştiriyor. Ateşkesin kontrolü için 30 Ocak'tan itibaren ortak merkez kuruldu. Türk ve Rus askerler birlikte çalışıyor. İHA'lardan istifade ediyorlar. İhlal olursa uygun şekilde gereğini konuşuyorlar. Orada istikrarın artık gelmeye başladığını görüyoruz. Ateşkes ihlalleri azalıyor gittikçe. Temennimiz çok daha istikrarlı bir durum ortaya çıkacak diye düşünüyoruz. Türk-Rus iş birliğinin başarılı olduğunu, ateşkesin devamlılığı konusunda katkı sağladığımızı görüyoruz. Mayın ve patlayıcıların temizlenmesi konusunda beraber çalışıyoruz. Bölgenin temizlenmesi için gayret gösteriyoruz. Mayın ve patlayıcıdan temizlenen bölgeler tarıma açılıyor ve bunun ekonomiye katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Buradaki barış havasının hem Hazar'da hem Karadeniz'e olumlu etkileri olacaktır. Güney Kafkasya'daki iş birliğini, Azerbaycan-Ermenistan meselesinde buradaki istikrarın bütün bölgeye çok olumlu etkiler yapacağını düşünüyoruz" dedi.

'HERKES YERİNİ ALACAK'

Bakan Akar, ​Mısır ve Suudi Arabistan'ın son dönemde Yunanistan ile yakınlaştığının hatırlatılması üzerine, "Gelişmeleri objektif ve soğukkanlı izlememiz, dikkatli, hassas olmamız lazım. Olayları kendi sınırları içinde tutmamız lazım. Ortaya bilinçli şekilde pompalanan bilgiler doğrultusunda baktığımızda olaylar bizi farklı yerlere götürüyor. Burada herhangi bir endişeye gerek yok. Bütün ilgili kurumlar, kuruluşlar, bakanlıklar çalışmalarını sürdürüyor. Birleşik Arap Emirlikleri ile geldiğimiz nokta belli. Önümüzdeki dönemde Suudi Arabistan, Mısır ne olur hep beraber göreceğiz. Dolayısıyla herkes yerini alacak" yanıtını verdi.

'AMERİKA'NIN YPG'YE DESTEK VERMESİ MÜTTEFİKLİK RUHUNA AYKIRI'

Akar, Amerika ile en önemli problemin ise PKK/YPG konusu olduğuna işaret ederek, "YPG'nin PKK'dan farkı yoktur. Hal böyleyken Amerika gibi bir müttefikimizin bunlara yardım etmesi, desteklemesi müttefiklik ruhuna son derece aykırı. Bu konuda Amerikalı müttefiklerimizin doğru karar vermelerini bekliyoruz" diye konuştu.

'KAZAKİSTAN'IN YANINDAYIZ'

Akar, Kazakistan'daki gelişmelere ilişkin, "Dostumuz Kazakistan ile tarihi kültürel ilişkilerimiz, askeri, eğitim iş birliği dahil olumlu münasebetlerimiz var. Çalışmalarımız devam ediyor. Son gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Kazakistan bizim önemli bir müttefikimiz. Bir an önce Kazakistan'a huzurun gelmesi, nizamın hakim olması arzumuz. Bizim inancımız Kazakistan, oradaki kardeşlerimiz kendi imkan ve kabiliyetleriyle oradaki bütün zorlukları aşacaktır. Biz Kazakistan'ın her zaman olduğu gibi bugün de yanındayız. Sayın Cumhurbaşkanımız 'her türlü bilgi ve tecrübe paylaşımına hazırız' şeklinde açıklamada bulundu. Bu bizim için talimattır. Herhangi bir talep geldiğinde, istek olduğunda, bize emir, talimat verildiğinde biz de Kazakistanlı kardeşlerimize her türlü yardımı yapmaya, elimizden gelen desteği sağlamaya hazır olduğumuzu ifade ediyoruz" dedi.

Pakistan'ın ATAK helikopteri almaktan vazgeçtiği iddiaları sorulan Akar, "Resmi makamlarla yaptığımız görüşmelerde bu iddiaların kesinlikle gerçek olmadığını belirttiler. Pakistan yetkilileri de haberin gerçeği yansıtmadığına ilişkin açıklama yaptı" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.