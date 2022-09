Avrupa israf karnesinde zirvede! İthal ettiğinden fazlası çöpe gidiyor

Dünyada gıda krizi yaşanırken Avrupa ülkeleri her yıl 153 milyon ton gıdayı çöpe atıyor. Feedback EU’nun yayınladığı rapora göre çöpe atılan gıda AB’nin ithal ettiği gıdadan 15 milyon ton daha fazla. İsraf edilen buğday ise “Avrupa’nın ekmek sepeti” olarak nitelendirilen Ukrayna’nın yıllık buğday ihracatının yarısı. BM Raportörü Olivier De Schutter bu israfın, sistemin insanları tüketebileceklerinden fazlasını satın almaya zorlamasından kaynaklandığına dikkat çekti.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin her yıl 153 milyon tondan fazla gıda israf ettiği ortaya çıktı. İklim değişikliği, gıda krizi ve küresel adaletsizlik üzerine çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşu Feedback EU'nun yayımladığı yeni rapora göre, AB, ithal ettiğinden çok daha fazla yiyeceği çöpe atıyor. Çalışmada, Avrupa ülkelerinin yıllık 153 milyon ton gıda israf ettiği ve bunun da kıtaya sevk edilenden en az 15 milyon ton fazla olduğu kaydedildi.

UKRAYNA TAHILININ YARISINA BEDEL

İklim kriziyle mücadele ve gıda güvenliği için 2030 yılına kadar bu israfın yarıya indirilmesi gerektiği belirtilen raporda, sadece AB'nin çöpe attığı buğday miktarının, “Avrupa'nın ekmek sepeti” olarak bilinen Ukrayna'nın yıllık buğday ihracatının yaklaşık yarısına tekabül ettiği vurgulandı.

143 MİLYAR AVROYA MAL OLUYOR

Rapora göre, 90 milyon tonluk gıda israfı tarım, ormancılık ve balıkçılık gibi alanların yer aldığı birincil sektörde gerçekleşiyor. Bu miktar, hane halkının gıda israfının yaklaşık üç katına tekabül ediyor. AB gıda üretiminin yüzde 20'si her yıl israf ediliyor ve bu da Avrupa işletmeleri ile hanelerine yılda 143 milyar avroya (2 trilyon 620 milyar TL) mal oluyor. Ayrıca gıda atıkları, kıtanın toplam sera gazı emisyonlarının en az yüzde 6'sına sebep oluyor.

Avrupa Çevre Bürosu'nun kıdemli politika yetkilisi Piotr Barczak, kurumun üretim ve işleme de dahil tüm gıda tedarik zinciri boyunca israfı azaltmak için yasal önlemler almak istediğini kaydetti. Birleşmiş Milletler (BM) Aşırı Yoksulluk ve İnsan Hakları Özel Raportörü Olivier De Schutter da sorunun küresel gıda endüstrisinin ‘israfı avantajlı bulmasından' kaynaklandığını söyledi. De Schutter, “Sistem, insanları tüketebileceklerinden fazlasını satın almaya zorlayacak şekilde ayarlandı çünkü bu çok kârlı” dedi.

UCUZ GIDA DÖNEMİ BİTTİ

Tahıl piyasası analisti Abdolreza Abbassian ise ucuz gıda döneminin sona erdiğini, Rusya-Ukrayna savaşı sona erdikten sonra bile fiyatların muhtemelen yüksek kalacağını söyledi. BM Gıda ve Tarım Örgütü'ne göre, kısmen Ukrayna'daki savaş nedeniyle, geçen ay küresel gıda fiyatları bir yıl öncesine göre yüzde 8 yükseldi. Buğday, mısır ve soya fasulyesi fiyatları, bu yıl 2008 dünya mali krizinden sonraki en yüksek seviyesini gördü. Ayrıca mısır ve buğday fiyatlarında önümüzdeki yıl sırasıyla yüzde 4,6 ve 7,2'lik olası bir artış öngörülüyor.

TÜRKİYE'DE 4 EKMEKTEN BİRİ ÇÖPE GİDİYOR

Türkiye'de gıda alanında israf her geçen gün arıyor. Gıda israfı en çok evlerde yapılıyor. En çok çöpe atılan gıdalar ise ekmek ve unlu mamuller ile sebze ve meyveler. İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Zeynep Türkmen, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada “Evlere alınan her 4 ekmekten biri, her gün çöpe atılıyor. Gıda israfının önlenmesinde bilinçli tüketim alışkanlıklarının kazandırılması çok önemli” dedi.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Aşçılık Bölüm Başkanı Zeynep Türkmen, evlere alınan her 4 ekmekten birinin her gün çöpe atıldığını söyledi. Her yıl 14,5 milyon ton yiyeceğin çöpe gittiğini anlatan Türkmen, gıdaların hasat edilirken çürümesi, fazla alışveriş yapılarak ürünlerin tüketilmemesi gibi sebeplerle ortaya çıkan gıda israfı bilançosunun, dünyada üretilen her 3 gıdadan 1'inin çöpe gitmesiyle sonuçlandığına dikkat çekti. Türkmen, şu bilgileri verdi:

"Gıda israfı en çok evlerde yapılıyor. İnsanların tüketim alışkanlıklarından doğan ve küresel bir boyuta ulaşan gıda israfı, iklim değişikliğine sebep olan karbon salınımının da yüzde 8'ini oluşturuyor. Yaşama alanlarında uygulanacak temel değişikliklerle israfın önüne geçilebilir. Araştırmalar gıda israfının en çok evlerimizde yapıldığını göstermekte. En çok çöpe atılan gıdaların başında ise ekmek ve unlu mamuller, sebze ve meyveler geliyor. Evlere alınan her 4 ekmekten biri, her gün çöpe atılıyor. Doğru ve planlı bir programla evlerdeki gıda israfının önüne geçilebilir ve binlerce gıdanın çöpe gitmesine engel olunabilir."