Avrupa’da başörtüsü karabasanları! İsviçre ve Belçika’da skandal kararlar

İsviçre'de hükümet, geçen yıl halk oylamasıyla kabul edilen burka yasağını ihlal edenlerin 1000 İsviçre frangına (yaklaşık 18 bin 550 Türk lirası) kadar para cezasına çarptırılması teklifinde bulundu. Belçika'da başörtüsünden dolayı staja kabul edilmeyen kadının açtığı davada şirketi haklı buldu. Adalet Divanı, 'Şirketler bazı koşullar altında başörtü takılmasına yasak getirebilir' kararını verdi.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Kendisini özgürlüklerin beşiği olarak tanıtan Avrupa'da İslam'a yönelik yasaklayıcı tavır bitmiyor. İsviçre'de hükümet, geçen yıl halk oylamasıyla kabul edilen burka yasağını ihlal edenlerin 1000 İsviçre frangına (yaklaşık 18 bin 550 Türk lirası) kadar para cezasına çarptırılması teklifinde bulundu. İktidar koalisyonundaki İsviçre Halk Partisi, kamuya açık alanlarda yüzü tamamen kapatacak şekilde giyinenlere para cezası getirmeyi mümkün kılan tasarıyı Federal Parlamentoya sundu.

“ASIL AMAÇ PARA DEĞİL, GÜVENLİK!”

Yasağı ihlal edenler için 1000 franga (yaklaşık 18 bin 550 Türk lirası) kadar para cezası verilmesi teklif edildi. Tasarı metninde, söz konusu teklifin kamu güvenliğini sağlamak üzere yapıldığı, asıl amacın para cezası vermek olmadığı bildirildi. Para cezası teklifine karşın tasarıda burka yasağının "yolcu uçakları, diplomatik binalar ve ibadethanelerde kaldırılması" teklifi de yer aldı.

Federal Parlamento, ilerleyen günlerde tasarıyı milletvekillerinin oylarına sunacak. İsviçre'de kamuya açık alanlarda burka giyilmesinin yasaklanması için 7 Mart 2021'de halk oylaması yapılmıştı. Burka yasağı, yüzde 51,2 oyla kabul edilmişti.

AVRUPA ADALET DİVANI'NDAN ADALETSİZLİK

Belçika'da ise başörtüsünden dolayı staja kabul edilmeyen kadının açtığı davada mahkeme, şirketi haklı buldu. Avrupa Adalet Divanı, "Şirketler bazı koşullar altında başörtü takılmasına yasak getirebilir" kararını verdi.

Avrupa Birliği'nin en üst düzey yargı organı olan Avrupa Adalet Divanı, Belçika'da başörtüsünden dolayı staja başlatılmayan kadınla ilgili davayı karara bağladı. L.F. sosyal konutları yöneten bir şirkete staj başvurusunda bulundu ancak başvurusu başörtüsü nedeniyle reddedildi. "Ofislerde kep, şapka veya başörtüsü takmaya izin verilmediğini" belirten şirkette staj yapamayan kadın konuyu 2018 yılında mahkemeye taşıdı. Dava, sonunda Avrupa Adalet Divanında görüşüldü. Mahkemeden "AB ülkelerinde işveren, çalışanlara başörtüsü takmayı yasaklayabilir" kararı çıktı. Mahkemeye göre, tarafsızlık politikasının çalışma mevzuatında yer alması durumunda bir işveren, çalışanlarına başörtüsü takmayı yasaklayabilir. Avrupa Adalet Divanı, Temmuz ayında da Almanya'dan gelen bir başvuruda benzer karar almış, şirketlerin, bazı koşullar altında çalışanlarının başörtü takmasına yasak getirebileceğine hükmetmişti.