İsrail işgalinin Eylül bilançosu: 35’i çocuk 445 gözaltı

Filistinli kuruluşlar, işgal güçlerinin geçtiğimiz Eylül ayında 35’i çocuk ve 19’u kadın 445 Filistinliyi gözaltına aldığını bildirdi.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

İsrail rejimi Filistinlileri gözaltına almaya Eylül ayında da devam etti. Filistinli kuruluşlar, işgal güçlerinin geçtiğimiz Eylül ayında 35'i çocuk ve 19'u kadın 445 Filistinliyi gözaltına aldığını bildirdi.

EN ÇOK GÖZALTI KUDÜS'TE

Esirler ve Özgürlüğe Kavuşanlar Heyeti, Filistinli Esir Kulübü, Ed-Damir İnsan Hakları ve Esirlere Destek Müessesesi ile Vadi Hulve Bilgi Merkezi'nin konuyla ilgili bugün (13 Ekim Perşembe) yayınladığı ortak bildiride, geçen ay en çok gözaltının her ay olduğu gibi yine Kudüs kentinde gerçekleştiği ifade edildi. Raporda, işgal güçlerinin Eylül ayında Kudüs'te 31'i çocuk ve 16'sı kadın 181 kişiyi, Cenin'de 9 ve El-Halil'de 55 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.

245 KİŞİYE İDARİ HAPİS

Raporda ayrıca işgal güçlerinin geçen ay 245 kişiye idari hapis cezası verdiği, cezaların 102'sinin yeni ve 143'ünün uzatma olduğu ifade edildi. Esirler konusuyla ilgili Filistinli kuruluşlar, Eylül ayında işgal güçlerinin yoğun ihlallerine ve cinayetlerine şahit olunduğunu, işgal güçlerinin yargısız infazlar gerçekleştirdiğini ve topluca cezalandırma politikası yürüttüğünü söyledi.

Raporda, işgal rejimi zindanlarında tutulan Filistinli esir sayısının Eylül ayı sonu itibariyle 4700'e ulaştığı, esirlerden 30'unun kadın ve 190'ının çocuk olduğu, 2'si kadın ve 6'sı çocuk 800 esirin de idari hapis cezalarıyla alıkonuldukları kaydedildi.