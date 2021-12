Amerika’da tuhaf olaylarla hafızalara kazınan 8 gizemli yer

Gizemli yerler söz konusu olduğunda Amerika Birleşik Devletleri'yle hiçbir ülke yarışamıyor. O yerlerden 8'ini sizin için derledik.

Esrarengiz olaylar ülkesi Amerika Birleşik Devletleri'nde birçok gizemli yer bulunuyor. Ülkedeki bu gizemli yerler bazen insanları hayrete düşürüyor, bazen heyecanlandırıyor bazen de daha fazla meraka sürüklüyor. Cevapların yetersiz olması, bu yerleri daha ilginç bir hale getiriyor. Gelin Amerika'daki o gizemli yerlerden bazılarına birlikte bakalım.

1. Cecil Hotel – Los Angeles, Kaliforniya

Kötü şöhreti ile tanınan Cecil Hotel, Amerika'nın en gizemli yerlerinden biri. Karanlık sırlar, doğaüstü olaylar, korkunç cinayetler, intiharlar ve dahası… Gizemi çözülemeyen bu otelde onlarca insan hayatını kaybetti. Otel kötü olaylar nedeniyle ünlenmiş olsa da burası turistler için bir cazibe merkezi. İnsanlar ya geçmiş dönemdeki sıraları çözmek için ya da otelde kalmanın nasıl bir şey olduğunu deneyimlemek için buraya akın ediyor. Otelin ismi birkaç kez değişse de 1927 yılından beri hala aynı binada hizmet veriyor.

2. Georgia Anıtları – Elbert County, Georgia

Georgia anıtının 1980 yılında aniden ortaya çıkması gizemli yerler listesinin belki de en tuhaf olayı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia eyaletinde bulunan bu anıtı kimin yaptırdığı bilinmiyor. Anıt, altı granit taştan oluşuyor ve yüzeylerinde dördü antik, sekizi modern dilde olmak üzere on ilke yazıyor. Yaklaşık 5.5 metre yüksekliğindeki anıtın toplam ağırlığı 108 ton. Anıtın en altında yazar olarak R. C. Christians yazıyor. Ancak R. C. Christians topluluğunun gerçekte kimler olduğu bilinmiyor. İlk ilkede; “İnsan nüfusunu 500 milyonun altında, doğayla değişmeyen bir dengede olacak şekilde tut”, ikinci ilkede ise; “Dünyanın kanseri olma, doğaya yer bırak” yazıyor.

3. Denver Uluslararası Havalimanı – Denver, Colorado

Komplo teorisyenlerinin hedefinde olan Denver Uluslararası Havalimanı, uzun bir süredir illuminati, Masonlar ve karanlık hükümet operasyonlarıyla ilişkilendiriliyor. Büyüleyici bir mimariye sahip olan havalimanında bir dizi tünel bulunuyor. Havalimanının pistleri yukarıdan bakıldığında gamalı haç sembolü oluşturuyor. Aynı zamanda yapının içinde masonların sembolünü taşıyan bir taş levha bulunuyor. Çoğu insan bu havalimanının seçkinlere özel bir kıyamet günü barınağı olduğunu düşünüyor.

4. 51. Bölge – Las Vegas, Nevada

Amerika Birleşik Devletleri'nin belki de en gizemli yerlerinden biri olan 51. Bölge, UFO ve uzaylı teorilerinin merkezinde yer alıyor. 51. Bölge aslında Hava Kuvvetlerine ait bir araştırma merkezi. Burada yeni uçaklar yapılıyor ve test ediliyor. Günümüzde 51. Bölge çok sıkı bir şekilde korunuyor. Bu da insanların çeşitli teoriler üretmesine neden oluyor. Amerikan hükümetinin 51. Bölgede uzaylılarla iletişime geçtiğine inanılıyor. Ancak bu inanışın elle tutulur hiçbir kanıtı bulunmuyor.

5. HAARP – Anchorage, Alaska

Yüksek Frekanslı Aktif Aurorasal Araştırma Programı adıyla bilinen HAARP, Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri tarafından finanse edilen bir araştırma projesi. Program; iyonosferi analiz ederek navigasyon, izleme ve radyo iletişim teknolojilerini geliştirmeyi amaçlıyor. Ancak insanlar bu projeyi; yapay deprem, iklim kontrol silahı ve zihin kontrolü gibi çok sayıda komple teorisiyle ilişkilendiriyor.

6. Skinwalker Çiftliği – Salt Lake City, Utah

Amerika'da gizemli yerler dendiğinde ilk akla gelen yer Skinwalker çiftliği oluyor. Bu çiftlik uzun yıllardır tuhaf olaylara ev sahipliği yapıyor. Bu nedenle ülkedeki hemen her insan çiftliğin gizemini merak ediyor. Çiftlikte; sağlıklı hayvanların ölmesi, gökten garip cisimler düşmesi, evde gerçekleşen paranormal olaylar ve daha birçok garip olay yaşanıyor. Burada yaşayan insanlar UFO, gizemli büyük hayvanlar, silahla ölmeyen canavarlar ve insansı yaratıklar gördüğünü iddia ediyor. Hatta insansı yaratıklar, çiftlik sahibi dışındaki meraklı ziyaretçiler tarafından görülmüş. İddiaların ne kadar doğru bilinmiyor. Ancak her yıl binlerce insan, Skinwalker Çiftliği'nin gizemini çözmek için bölgeye gidiyor.

7. Winchester Gizem Evi – San Jose, Kaliforniya

Bu gizemli ev, Winchester silah şirketinin sahibi tarafından 1886 yılında inşa edildi. İnanışa göre evin içi, Winchester tüfekleriyle öldürülen kişilerin hayaletleriyle dolu. Winchester malikanesi oldukça ilginç bir mimariye sahip. Evin her yerinde örümcek ağı figürleri, hiçbir yere çıkmayan merdivenler, tuzaklı kapılar ve gizli geçitler bulunuyor. Ana binası olmayan bu malikane, labirent şeklinde inşa edilmiş. Yine anlatılanlarına göre ev sahibi, hayaletlerin kafasını karıştırmak için evin mimarisini bu şekilde planlamış. Winchester malikanesi, ev sahibi Sarah hayatını kaybettikten sonra turistik bir cazibe merkezine dönüştü. Günümüzde bu ev, paranormal bir olaya şahit olmak isteyenlerin ilk gitmek isteği yer oluyor.

8. Roswell – New Mexico

1947 yılında Roswell'de Amerikan Hava Kuvvetlerine ait yüksek irtifa balonları patladı. Olayın ardında balon parçaları Roswell yakınlarına düştü. Keşif tarihindeki bu küçük kaza komplo teorisyenlerine birçok malzeme verdi. İnsanlar o gün Roswell yakınlarına düşen parçaların UFO olduğunu iddia etmeye başlamıştı. Bu iddialara günümüzde hala inananlar bulunuyor. Öyle ki burada her yıl Uzaylı Festivali dahi yapılıyor.

Kaynak: listelist.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.