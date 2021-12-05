Xiaomi'nin robot köpeği CyberDog satışa çıktı: İşte fiyatı!

Xiaomi'nin geliştirdiği robot köpeği CyberDog resmi olarak satışa sunuldu.

Chip Online'nın haberine göre; Çinli şirket Xiaomi sonunda CyberDog'u piyasaya sürdü. CyberDog, Boston Dynamics'in ünlü robot köpeği Spot'a çok benzerken, onu Spot'tan ayıran en önemli noktası ise açık kaynaklı bir çekirdeğinin olması.

CyberDog, Ubuntu 18.04 açık kaynak kodlu bir yazılımı temel alıyor. Peki, CyberDog'da neden açık kaynak kodlu bir işletim sistemi kullanılıyor?

"Açık kaynak, CyberDog için bir temel; uyumluluk ve büyüme sağlar" diyen Xiaomi proje yöneticisi Huang Changjiang, "Geliştiricilerin sınırları zorlama özgürlüğüne sahip olmaları CyberDog için çok önemli" diye ekliyor.

CyberDog'un geleceğin geliştiricileri için bir teknoloji arkadaşı olduğunu söyleyen Changjiang, yüksek performanslı servo motorları, yüksek bilgi işlem kapasitesi, görsel algılama sistemi için yerleşik yapay zeka ve sesli etkileşim sistemi ile donatılan robot köpeğin ayrıca çeşitli biyonik hareketi desteklediğini de ifade ediyor.

1.540 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkan CyberDog'un mayınları keşfeden veya doğal afetlerde ilk müdahale ekiplerine yardım eden robotlar arasına katılması, inşaat endüstrisinde ve açık arazi koşullarında kullanılarak zorluk teşkil eden endüstriyel denetimlere yardımcı olması bekleniyor.

Kaynak:Chip Online

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.