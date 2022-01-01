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'Altın kız' Betty White hayatını kaybetti

'Altın Kızlar' filminin yıldızı Betty White hayatını kaybetti.

44 Dakika Önce
2022-01-01 10:09:40
'Altın kız' Betty White hayatını kaybetti

Bir dönem Türkiye'de de geniş bir hayran kitlesi bulunan 'Altın Kızlar' filminin yıldızı Betty White 100'üncü doğum gününe kısa bir süre kala hayatını kaybetti.

BETTY WHİTE KİMDİR?

Betty White (17 Ocak 1922 – 31 Aralık 2021), Betty Marion White Ludden olarak tanınan Amerikalı oyuncu, komedyen, şarkıcı, ve yazardı. Betty White Illinois'te doğdu. Ortaokulu Los Angeles, Liseyi Californiya'da tamamlayıp 1939'da mezun oldu. Televizyon kariyerine başlamadan önce mankenlik yapan Betty White, 1953'te Life with Elizabeth isimli sitkom ile televizyon kariyerine başladı. Bu ilk çalışması Betty White'a ilk Emmy adaylığını da beraberinde getirdi. Daha sonra Date with the Angels isimli bir başka sitkomda Vicki Angel olarak rol aldı. 1954 yılında kısa süren The Betty White Show isimli kendi talk şovunu da yapan sanatçı, aralarında Golden Girls, Ugly Betty, Malcolm in the middle gibi pek çok başarılı dizide rol aldı. Çok sayıda ödül, adaylık ve onur ödülü sahibi olan sanatçının rol aldığı 16 film bulunmaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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